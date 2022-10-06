Голод, землянки та погане ставлення: мобілізовані в РФ розповіли ЗМІ про причини бунту (відео)

Мобілізовані збунтувалися після того, як командування вистроїло росіян перед потягом і заявило про те, що за кілька хвилин їх усіх відправлять на війну до України.

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Росіяни, які потрапили в першу хвилю часткової мобілізації в Росії, влаштували збройний бунт у Бєлгородській області. Про це повідомила "Медіазона".

Відомо, що мобілізовані збунтувалися біля селища Лівенка у Бєлгородській області.

Чоловіки були вкрай незадоволені умовами, в яких їм довелося бути, та ставленням командування.

Так, один із них заявив, що йому та його бойовим товаришам довелося жити у землянках, терпіти грубе ставлення офіцерів і купувати їжу власним коштом, бо мобілізованих росіян не годували.

Також з'ясувалося, що новобранці не приписані до жодної з наявних військових частин РФ. Бойову зброю вони також отримали без документів і неофіційно.

Військові також показали журналістам свої військові квитки, в яких знайшли безліч помилок у особистих даних. У деяких ці документи взагалі не були заповнені.

"Ми нікуди не збираємося їхати, пішли вони всі як би на*уй. Сюди підганяють три танки вже, ми протестуємо, ми страйкуємо, ми туди їхати не збираємося, тут вже стоїть три бронетранспортери, з кулеметами і з гарматами", — прокоментував цю ситуацію один із мобілізованих, якого журналісти ідентифікували як 20-річного Артема Коврижного. Росіянина закликали на війну в Україні із Москви.

Росіянин поскаржився, що у його взводі (а він налічує близько 50 осіб) більшість новобранців навіть не вміють тримати в руках автомат. Більше того, мобілізованих привезли до тренувального "табору" у терміновому порядку і вони не встигли купити собі обмундирування.

Незважаючи на те, що відео з мобілізованими, які погрожують бунтом, поширилося в інтернеті і про нього написала ціла низка ЗМІ, Міноборони РФ досі офіційно не відреагувало на інцидент.

У свою чергу російське інформаційне агентство "Новини" заявило про те, що відео з військовими, що збунтувалися, може бути провокацією. За версією журналістів цієї агенції мобілізованих мали відправити не в Україну, а до селища Муліно. Проте самі новобранці цю версію спростували.

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович розповів, як насправді відбувається мобілізація у РФ. За словами радника ВП, Росія може закликати ще хоч 17 мільйонів людей. Однак це не вплине на стан справ на фронті, тому сформувати бойові з'єднання не вийде.

Фокус також писав про те, що в одному із сіл Карелії не змогли мобілізувати жодної людини. Чоловіки масово пішли в глухі ліси, щоб не отримувати повістки. У місцевій адміністрації пояснюють це тим, що мобілізація збіглася із сезоном збирання журавлини.