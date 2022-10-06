"92 тисячі мобілізованих": Арестович розповів, як насправді відбувається мобілізація в РФ

За словами радника ОП, Росія може закликати ще хоч 17 мільйонів людей. Однак це не вплине на стан справ на фронті, тому сформувати бойові з'єднання не вийде.

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Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія спромоглася відправити навчальні центри вже 92 тисячі осіб. Однак російська армія має великі проблеми з постачанням цих мобілізованих, про що радник ОП розповів під час ефіру на каналі Фейгін LIVE.

За словами Арестовича, у Міноборони РФ доповідають начальству, що в регіонах спостерігаються серйозні проблеми з проведенням мобілізації, постачанням озброєнь і військової техніки.

"Перша хвиля вся піде на поповнення підрозділів, які вже є, які поповняться військовою технікою з ремонту, технікою, знятою зі зберігання. І там залишки кадрового ядра... до нього додадуть мобілізованих", — сказав Арестович.

При цьому, як дізналася українська розвідка, російська армія має сумніви щодо можливості формування бойових з'єднань з мобілізованих. Арестович заявив, що РФ може призвати ще 17 млн осіб, проте це нічого не змінить.

"Це все буде тільки для внутрішнього російського порядку денного, пов'язаного з постановкою людей під контроль на численних полігонах, щоб на мітинги не ходили. І має головну мету — рішення соціальної бази протесту, тому що у військовому відношенні не вдається їх озброїти", — сказав Арестович. .

Раніше Фокус повідомляв, що армія РФ стала для України головним постачальником важкого озброєння. За даними журналістів, Росія випередила США та інших західних союзників із постачання ЗСУ військовою технікою.

Ще нагадаємо, що у деокупованому Лимані знайшли масове поховання мирних жителів. За словами місцевих жителів, у 50 могилах знаходяться останки чоловіків та жінок, які вже неможливо впізнати.

Також повідомлялося, що Путін підписав "указ" про переведення Запорізької АЕС у власність РФ. Путін доручив уряду "прийняти у власність" станцію та до 2028 року визначити, як витрачати бюджетні гроші на забезпечення її безпеки.