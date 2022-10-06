"92 тысячи мобилизованных": Арестович рассказал, как на самом деле проходит мобилизация в РФ

По словам советника ОП, Россия может призвать еще хоть 17 миллионов человек. Однако это не повлияет на положение дел на фронте, так сформировать боевые соединения не получится.

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Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия смогла отправить учебные центры уже 92 тысячи человек. Однако у российской армии имеются большые проблемы со снабжением этих мобилизованных, о чем советник ОП рассказал во время эфира на канале Фейгин LIVE.

По словам Арестовича, в Минобороны РФ докладывают начальству, что в регионах наблюдаются серьезные проблемы с проведением мобилизации, со снабжением вооружениями и военной техникой.

"Первая волна вся уйдет на пополнение уже имеющихся подразделений, которые пополнятся военной техникой с ремонта, техникой, снятой с хранения. И там остатки кадрового ядра… к нему добавят мобилизованных", — сказал Арестович.

При этом, как узнала украинская разведка, у российской армии есть сомнения по поводу возможности формирования боевых соединений из мобилизованных. Арестович заявил, что РФ может призвать еще 17 млн человек, однако это ничего не поменяет.

"Это все будет только для внутренней российской повестки, связанной с постановкой людей под контроль на многочисленных полигонах, чтобы на митинги не ходили. И имеет главную цель – решение социальной базы протеста, потому что в военном отношении не удается их вооружить", — сказал Арестович.

Ранее Фокус сообщал, что армия РФ стала для Украины главным поставщиком тяжелого вооружения. По данным журналистов, Россия опередила США и других западных союзников по снабжению ВСУ военной техникой.

Еще напомним, что в деоккупированном Лимане нашли массовое захоронение мирных жителей. По словам местных жителей, в 50 могилах находятся останки мужчин и женщин, которые уже невозможно опознать.

Также сообщалось, что Путин подписал "указ" о переводе Запорожской АЭС в собственность РФ. Путин поручил правительству "принять в собственность" станцию и до 2028 года определить, как тратить бюджетные деньги на обеспечение ее безопасности.