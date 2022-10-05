Армия РФ стала для Украины главным поставщиком тяжелого вооружения, – WSJ

По данным журналистов, Россия опередила США и других западных союзников по снабжению ВСУ военной техникой. Один батальон "Карпатская Сечь" захватил в Изюме 10 российских танков Т-80 и 5 гаубиц 2С5 "Гиацинт".

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно используют в боях брошенные и трофейные российские танки, гаубицы и боевые машины. С них быстро стирают символ "Z" и наносят белый крест победы, сообщила газета The Wall Street Journal, пообщавшись с украинскими военными.

Стремительный прорыв Украины в Харьковской области обеспечил Киев сотнями единиц бронетехники, поскольку российская армия оставляла тяжелое вооружение и склады с боеприпасами во время хаотичного бегства, пишут авторы материала.

Часть российской техники готова к немедленному использованию, некоторые экземпляры — в ремонте и скоро приедут на фронт. Сильно поврежденные танки, машины и орудия разбираются на запчасти. Россия оставила много советских артиллерийских снарядов, которые почти закончились у ВСУ.

[ + – ] Батальон "Карпатская Сечь" захватил 10 современных танков Т-80

Один украинский батальон "Карпатская Сечь" захватил 10 современных танков Т-80 и пять 152-мм самоходных гаубиц 2С5 "Гиацинт" после освобождения Изюма, говорит начальник штаба Руслан Андрейко.

"У нас так много трофеев, что мы даже не знаем, что с ними делать. Мы начинали как пехотный батальон, а теперь вроде как становимся механизированным", — сказал он.

Начальник штаба артиллерийского дивизиона ВСУ на Харьковском направлении сказал, что в его подразделении есть 4 недавно захваченных российских самоходных гаубиц 2С19 "Мста" калибра 152 мм и много советских боеприпасов.

"Русские лишились преимущества в огневой мощи. Мы разбили все их артиллерийские части перед переходом в наступление и начали продвигаться так быстро, что они даже не успели заправить танки. Они просто сбежали и бросили все", — рассказал офицер.

Успехи ВСУ превратили Москву в безусловно крупнейшего поставщика тяжелых вооружений для Украины, заметили журналисты.

Россия в этом плане значительно опередила США и других западных союзников по количеству трофейной техники, сказано в аналитических данных.

Трофейная техника россиян на службе ВСУ

Украинские военные захватили 460 российских боевых танков, 92 самоходные гаубицы, 448 боевых машин пехоты, 195 боевых бронированных машин и 44 реактивные системы залпового огня согласно данным разведкомпании Oryx.

"ВСУ захватывают как современные образцы, пригодные для использования на фронте, так и то, что действительно пора сдавать в музеи", — сказал аналитик Oryx Якуб Яновский.

По подсчетам Oryx, с февраля Россия захватила 109 украинских танков, 15 САУ и 63 БМП.

[ + – ] Украинские военные захватили 460 российских боевых танков

В Изюме Украина получила современную российскую бронетехнику — танки Т-90 и БТР-82 с автоматической пушкой. Командир украинской 92-й бригады видели на танке Т-90, которого до войны не было на вооружении ВСУ.

Обучение военных ВСУ работе с различными системами вооружений за короткое время помогло им освоить российское вооружение, сказал полковник Сергей Череватый из украинского оперативного командования "Восток".

"Если мы освоили Panzerhaubitze, AHS Krab и американские Paladins, освоить российские системы, похожие на наши, это не проблема", — заметил он.

Дорогие трофеи — танки и артиллерия обычно перераспределяются через военное управление тылового обеспечения. Но даже в этом случае они обычно остаются в одном и том же районе, что вполне справедливо, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Батальон "Карпатская Сечь" передал другим частям трофейные военные гаубицы, но оставил танки, для которых нашел экипаж. Командир батальона сказал, что сейчас танки закреплены за подразделением и регулярно снабжаются боезапасом и горючим.

"Трофеи вселяют в нас чувство гордости и поднимают боевой дух", — сказал командир, применивший трофейный российский автомат в недавнем бою, в ходе которого его батальон освободил село в Донецкой области.

Напомним, что украинские военные ранее получили от россиян современную переносную станцию наземной разведки "Кредо-М1". С ее помощью можно автоматически устанавливать координаті наземных, надводных и воздушных целей.

ВСУ также затрофеили старый танк Т-62, оккупанты применяли их в боях на Херсонском направлении и в Донецкой области.