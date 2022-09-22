Бойцы ВСУ затрофеили мобильную станцию разведки ВС РФ "Кредо-М1"

Российская установка способна обнаружить человека и привязать его к координатам на расстоянии до 7-8 км. А танк она может найти на расстоянии до 16 км.

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Украинские военные заполучили современную переносную станцию наземной разведки "Кредо-М1". Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"Кредо-М1" была принята на вооружение российской армии в 2002 году. Основные функции, которые были заложены в нее, представляют собой автоматическое обнаружение и определение координат наземных, надводных и воздушных целей. Также станция должна корректировать огонь артиллерии в любое время суток и при любой погоде.

Заявляется, что "Кредо-М1" обеспечивает цветное кодирование целей, выводит цифровую карту местности, а также может формировать контрольные рубежи и запрещенные зоны. Комплект "Кредо-М1" состоит из:

пульта управления

блока цифровой обработки

устройства наведения антенны

триноги

средства связи и два аккумулятора

Однако в командовании не сообщают, что именно затрофеили военные, весь комплекс или какую-либо его часть. Станция "Кредо-М1" способна обнаруживать и сопровождать объекты на дистанции от 200 метров до 32 км. Отмечается, что установка может обнаружить танк на расстоянии до 16 км, человека в 7-8 км, а разрыв артиллерийского снаряда до 5 км. Вес всего комплекса составляет 52 кг, а для его переноса нужно 3 бойца. В автономном режиме "Кредо-М1" способна работать до одних суток.

Напомним, в сентябре ВСУ впервые затрофеили российский флагманский танк Т-90М "Прорыв" в комплексе "Накидка".

Ранее ВСУ уничтожили новейшую российскую РЛС "Небо-М", которая способна отслеживать до 200 целей на дистанции до 600 км.