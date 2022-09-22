Бійці ЗСУ затрофеїли мобільну станцію розвідки ЗС РФ "Кредо-М1"

Російська установка здатна виявити людину і прив'язати її до координат на відстані до 7-8 км. А танк вона може знайти з відривом до 16 км.

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Українські військові придбали сучасну переносну станцію наземної розвідки "Кредо-М1". Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Кредо-М1" було прийнято на озброєння російської армії у 2002 році. Основні функції, які були закладені в неї, є автоматичним виявленням і визначенням координат наземних, надводних і повітряних цілей. Також станція має коригувати вогонь артилерії у будь-який час доби та за будь-якої погоди.

Заявляється, що "Кредо-М1" забезпечує кольорове кодування цілей, виводить цифрову карту місцевості, а також може формувати контрольні рубежі та заборонені зони. Комплект "Кредо-М1" складається з:

пульта керування

блоку цифрової обробки

пристрої наведення антени

триноги

засоби зв'язку та два акумулятори

Однак у командуванні не повідомляють, що саме затрофеїли військові, весь комплекс чи якусь його частину. Станція "Кредо-М1" здатна виявляти та супроводжувати об'єкти на дистанції від 200 метрів до 32 км. Зазначається, що установка може виявити танк на відстані до 16 км., людину на відстані 7-8 км., а розрив артилерійського снаряда до 5 км. Вага всього комплексу становить 52 кг, а для його перенесення потрібно 3 бійці. В автономному режимі "Кредо-М1" здатна працювати до однієї доби.

Нагадаємо, у вересні ЗСУ вперше затрофеїли російський флагманський танк Т-90М "Прорив" у комплексі "Накидка".

Раніше ЗСУ знищили новітню російську РЛС "Небо-М", яка здатна відстежувати до 200 цілей на дистанції до 600 км.