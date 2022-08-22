ЗСУ знищили новітню російську РЛС "Небо-М" на півдні України: у чому її особливості

Станція здатна відстежувати до 200 цілей на дистанції до 600 км. Вона почала вступати в російську армію 5 років тому.

Оперативне командування "Південь" у зведенні повідомив про знищення російських ЗРК С-300 і рідкісної станції РЛС "Небо-М". Особливості станції радіолокації описали в Defense Express.

"Небо-М" — це одна з останніх розробок російського військово-промислового комплексу. Станція призначеня для виявлення балістичних ракет на великих дистанціях.

Її знищення звертає на себе увагу через те, що це рідкісна розробка. Її серійне виробництво розпочалося лише у 2012 році. Перші постачання в армію почалися через п'ять років, проте кількість "Небо-М" на озброєнні невідома. Відомо лише, що у 2017 році станції почали надходити на озброєння Центрального військового округу. Розрахунки мали прикривати кордони РФ за Уралом і в Арктиці.

[ + – ] "Небо-М" має прикривати кордони РФ в Арктиці

Заявлені характеристики РЛС "Небо-М" дозволяють виявляти балістичні цілі на дистанції до 600 км, а також відстежувати траєкторію одразу 200 трас. Для розгортання однієї станції потрібно 15 хвилин. Термін роботи станції — 1000 годин до першої відмови.

У виданні припускають, що ЗС РФ настільки боятимуться американських ATACMS, що перекинули рідкісні РЛС в Україну.

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