Український БПЛА знищив новітню систему РФ для боротьби з дронами (відео)

Російське обладнання виявилося безпорадним перед гранатами, які оператор влучно скинув із повітря.

Розвідники територіальної оборони на Харківщині за допомогою безпілотника атакували новітній російський комплекс для боротьби з дронами. Про це в Telegram повідомив Центр стратегічних комунікацій Збройних Сил України.

За інформацією пресслужби, ТрО пошкодили комплекс радіоелектронної боротьби "Силок", призначений для нейтралізації літальних апаратів противника в радіусі 4 км. За задумом розробників, система повинна автоматично виявляти БПЛА, визначати їх координати та "глушити" канали управління, телеметрії та зв'язку на різних робочих частотах, внаслідок чого дрони виходять з ладу і більше не можуть виконувати свої бойові завдання. Технічні характеристики апарата не опубліковані у відкритому доступі.

"Як часто буває — на папері все класно, а насправді доблесні прапорщики зробили свій внесок у розвал козломордої армії", — зазначили у СтратКомі ЗСУ.

[ + – ] Комплекс радіоелектронної боротьби "Силок-01"

Оглядач Ukraine Weapons Tracker пише в Twitter, що українському оператору вдалося вивести з ладу не "Силок", а радіолокаційно-оптичний комплекс RLK-MC-A (ROSC-1). Російське підприємство ПАТ "НВО "АЛМАЗ" ТОП "ЛЕМЗ" пише, ніби він призначений для виявлення та розпізнавання повітряних загроз, зокрема невеликих безпілотників. ROSC-1 призначений для боротьби з БПЛА класу RQ-11B Raven, RQ-7 Shadow, DJI Phantom, DJI Mavic, DJI Spark, іншими мультикоптерами або апаратами літакового та вертолітного типу.

"RLK-MC-A виявився абсолютно безпорадним", — прокоментував автор.

[ + – ] Комплекс радіоелектронної боротьби ROSC-1 Фото: Скриншот

З невідомих причин комплекс підпустив до себе український безпілотник на дистанцію ураження. Як можна побачити на опублікованому відео, оператор скинув на комплекс три гранати з різних боків. Дивлячись зверху, обладнання здається цілим, проте снаряди вибухнули прямо під ним, що не могло не залишити пошкоджень. За спостереженнями Ukraine Weapons Tracker, гранати потрапили прямо на системи електронного контролю та радіомоніторингу.

Раніше писали, як український дрон R18 знищив замасковану техніку ЗС РФ. За допомогою тепловізора оператору вдалося помітити ворожу машину та скинути бомбу з повітря.

Повідомляли також, що в Україні створили унікальний "невидимий" дрон для ЗСУ. Апарат зібрали із матеріалів, які не можуть помічати російські радари.