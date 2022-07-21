Мінус 6 окупантів за виліт: в Україні створили унікальний "невидимий" дрон для ЗСУ (відео)

БПЛА Made in Ukraine складається з матеріалів, які не помічають ворожі радари, і скидає заряди для РПГ із висоти до 100 м.

Команда українських інженерів і програмістів розробила унікальний вітчизняний дрон Made in Ukraine, який допоможе армії знищувати російські війська. Творці розповіли про особливості своєї машини журналістам "ТСН".

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Розробники зібрали вже сьому версію дрону з огляду на побажання військовослужбовців ЗСУ. Він може скидати на противника снаряди для РПГ, і його боєзапас становлять шість гранат, кожна з яких може вбити окупанта. Під час випробувань з боєприпасами-муляжами БПЛА показав точність влучання до трьох метрів при скиданні з висоти 100 метрів — цього достатньо для знищення техніки, як танк, але команда планує збільшити її до одного метра, доопрацювавши конструкцію.

Оператор може керувати Made in Ukraine з відстані до 20 км, при цьому дрон "практично недосяжний" для ворожих систем протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби. Як пояснили творці, корпус створений із сучасних матеріалів, які не містять металу й інших речовин, котрі можуть розпізнати радари. У нього також немає паливного двигуна, який нагрівається і може стати мішенню для ракет, що самонаводяться.

"Наш літак повністю електричний, він повністю відрізняється від російських аналогів, які можуть виконувати такі ж завдання тим, що не має теплового сліду, і завдання по ньому ударів сильно ускладнене", — розповів один з інженерів. — "Та технологія, за якою ми почали виготовляти літак, тільки-но почала з'являтися у світі. Можна сказати, що ми одні з перших застосували її для створення серійного професійного продукту.

Ініціатором проєкту став Володимир Яценко, фундатор Monobank. Він розповів, що одна з перших версія дрону настільки "нервувала" російські війська, що вони для його знищення запустили потужну ракету вартістю майже $200 тисяч, тоді як сам апарат коштував приблизно $5 тис.

"Я був щасливий, що ми працюємо з такою ефективністю", — зазначив бізнесмен.

До команди увійшли топові інженери та програмісти, фахівці з аерокосмічної галузі та банкір, який здобув освіту радіофізика. Разом вони планують зібрати щонайменше стільки дронів, скільки росіяни вбили українських дітей. Як повідомила Верховна рада, станом на 21 липня в Україні загинуло щонайменше 358 малюків.

Наразі проєкт передає дрони українським військовослужбовцям безкоштовно. Якщо розробники незабаром поставлять виробництво Made in Ukraine на конвеєр, то за рік зможуть випустити до 2 тис. безпілотників — приблизно стільки ж зараз використовує ЗС РФ.

У червні Володимир Яценко розповів про розробку українських дронів в інтерв'ю Фокусу. За його словами, команда з Дніпра створила універсальну платформу, яку можна швидко модифікувати під різні оперативні та тактичні завдання, враховуючи безпосереднє знищення супротивника.

Писали також про українські дрони, які знаходять і знищують замасковану техніку ЗС РФ за допомогою ШІ. Нова технологія зауважує те, що не можуть очі людини-оператора, а потім скидає по цілях гранати.