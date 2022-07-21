Минус 6 оккупантов за вылет: в Украине создали уникальный "невидимый" дрон для ВСУ (видео)

БПЛА Made in Ukraine состоит из материалов, которые не замечают вражеские радары, и точно сбрасывает заряды для РПГ с высоты до 100 м.

Команда украинских инженеров и программистов разработала уникальный отечественный дрон Made in Ukraine, который поможет армии уничтожать российские войска. Создатели рассказали об особенностях своей машины журналистам "ТСН".

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Разработчики собрали уже седьмую версию дрона, учитывая пожелания военнослужащих ВСУ. Он может сбрасывать на противника снаряды для РПГ, и его боезапас составляют шесть гранат, каждая из которых может убить оккупанта. Во время испытаний с боеприпасами-муляжами БПЛА показал точность попадания до трех метров при сбросе с высоты 100 метров, — этого достаточно для уничтожения техники, такой как танк, но команда планирует увеличить ее до одного метра, доработав конструкцию.

Оператор может управлять Made in Ukraine с расстояния до 20 км, при этом дрон "практически недосягаем" для вражеских систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы. Как объяснили создатели, корпус создан из современных материалов, которые не содержат металла и других веществ, которые могут распознать радары. У него также нет топливного двигателя, который нагревается и может стать мишенью для самонаводящихся ракет.

"Наш самолет полностью электрический, он полностью отличается от российских аналогов, которые могут выполнять такие же задачи тем, что не имеет теплового следа, и нанесение по нему ударов сильно усложнено", — рассказал один из инженеров. — "Та технология, по которой мы начали изготавливать самолет, только начала появляться в мире. Можно сказать, что мы одни из первых применили ее для создания серийного профессионального продукта.

Инициатором проекта стал Владимир Яценко, основатель Monobank. Он рассказал, что одна из первых версия дрона настолько "нервировала" российские войска, что они для его уничтожения запустили мощную ракету стоимостью около $200 тысяч, тогда как сам аппарат обошелся примерно в $5 тыс.

"Я был счастлив, что мы работаем с такой эффективностью", — отметил бизнесмен.

В команду вошли топовые инженеры и программисты, специалисты из аэрокосмической отрасли и банкир, который получил образование радиофизика. Вместе они планируют собрать как минимум столько дронов, сколько россияне убили украинских детей. Как сообщила Верховная рада, по состоянию на 21 июля в Украине погибли не менее 358 малышей.

Сейчас проект передает дроны украинским военнослужащим бесплатно. Если же разработчики вскоре поставят производство Made in Ukraine на конвейер, то за год смогут выпустить до 2 тыс. беспилотников — примерно столько же сейчас использует ВС РФ.

В июне Владимир Яценко рассказал о разработке украинских дронов в интервью Фокусу. По его словам, команда из Днепра создала универсальную платформу, которую можно быстро модифицировать под различные оперативные и тактические задачи, включая непосредственное уничтожение противника.

Писали также об украинских дронах, которые находят и уничтожают замаскированную технику ВС РФ с помощью ИИ. Новая технология замечает то, что не могут глаза человека-оператора, а затем сбрасывает по целям гранаты.