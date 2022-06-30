Владимир Яценко: При разработке украинских БПЛА мы должны двигаться в сторону "Теслы", а не "Мерседеса"

Война в Украине показала, что в современном мире преимущество в бою имеет тот, у кого больше артиллерии и беспилотных летательных аппаратов для наведения огня на цели. Если ситуация с вооружением, благодаря США та странам ЕС, постепенно улучшается, то с дронами все намного хуже. Бизнес и волонтеры за три месяца войны скупили почти все пригодные варианты, что вызвало дефицит беспилотников по всему миру и соответственно резкий скачок цен. Поэтому сегодня ВСУ просто необходимы сотни недорогих БПЛА оперативно-тактического уровня, защищенных от средств радиоэлектронной борьбы и ПВО. Группе инженеров из Днепра удалось сделать полностью украинский беспилотник, который в несколько раз дешевле западных аналогов и при этом не уступает им по характеристикам. Как этого удалось добиться, мы поговорили с инициатором проекта, одним из основателей "Монобанка" Владимиром Яценко.

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Как у вас, банкира, возникла идея делать беспилотники?

Банкиром я стал вынужденно, мое первое образование — инженер радиофизик, программист. Мое увлечение – авиация, я пилот вертолета. Но, к сожалению, небо закрыто для гражданской авиации, поэтому старт программы с беспилотниками – это продолжение моего хобби, которое переродилось в серьезный проект.

Где Вы искали команду, профильных специалистов?

Днепр и Харьков – центры аэрокосмической отрасли. Там мне удалось собрать уникальную команду, которая способна решить любые задачи в этом направлении. Кроме того, мы привлекаем иностранных специалистов. Так, например, три программиста из Австралии, США и Украины, нашли ошибку в программе автопилота за полночи, она нам очень мешала при автоматическом взлете.

Вы производите одну модель или несколько? Какой у нее функционал, характеристики и особенности?

Мы создали универсальный фрейм, который модифицируется для нужной боевой задачи в течение часа – от тактической (разведчик или ударный дрон) до оперативной (работа на больших расстояниях от линии фронта с тем же функционалом).

Чем отличаются ваши беспилотники от китайских, европейских и американских аналогов?

Мы для себя поставили задачу сделать очень дешевый и очень эффективный БПЛА, специально приспособленный для решения боевых задач. Есть такой показатель как вероятность преодоления РЭБ и ПВО противника. По расчетам он у нас один из лучших за счет применения новых технологий, а его дешевизна нивелирует ущерб от его потери при выполнении боевой задачи.

У нас был случай, когда один из беспилотников, который мы передали ВСУ, оккупанты 10 дней не моги сбить средствами ПВО. Чтобы его уничтожить они использовали ракету БУК. Представьте себе, простая, практически базовая модель беспилотника, которая стоила не больше 5 000 долларов, заставила врага потратить ракету ценою в 200 000 долларов.

Какие новые технологии используются в ваших беспилотниках?

Я не могу раскрывать особенности технологий, но на сегодня основная проблема и нашей и российской армии это использование одного – максимум двух аппаратов для решения конкретной задачи. Этот подход уже устарел. Будущее за "роем" — группой беспилотников с разным назначением — разведчики, ложные мишени, ударные аппараты. Такая группа может прорываться через самую современную ПВО. Например, у российских комплексов время перезаряда боекомплекта минимум один час. Наша следующая разработка – это именно управление группой беспилотников, что даст украинской армии существенное преимущество над агрессором.

Недавно, вы написали в своем фейсбук, что ищете специалистов в сфере искусственного интеллекта. Каким образом ИИ будет работать в ваших БПЛА? Уже нашли специалистов?

Да, и уже имеем первые результаты, сейчас работа ведется над оптимизацией – с задачей должен справляться бортовой компьютер с ограниченными вычислительными возможностями. Задача непосредственно искусственного интеллекта – это распознавание потенциальных целей в режиме реального времени с передачей координат ударным дронам, работающим в группе с разведчиком, и оператору БПЛА для принятия решения. Это гигабайты видео и фото. Эффективный анализ такого объема информации для поиска замаскированных целей без искусственного интеллекта невозможен.

За счет чего ваши беспилотники дешевле иностранных аналогов?

Для меня это не бизнес проект, хотя мы применяем все инструменты для оптимизации бизнес процессов. Я в разговорах часто шучу, что меня не интересует "летающий "Мерседес". Аппараты легкого класса стоимостью от 100 тысяч долларов не имеют больших перспектив в будущем. Война "отфильтровала" все некачественные беспилотники. Тем не менее, некоторые волонтеры по незнанию продолжают закупать по 100-200 тыс долларов дорогостоящие дроны, которые летают до первого вражеского ПВО. Например, очень популярный у волонтеров кипрский беспилотник Poseidon стоит 120 тысяч евро, хотя его китайский первоисточник Mugin EV350 в базовой комплектации без камеры и телеметрии стоит 19,5 тысяч долларов. Сейчас идет преимущественно война "дронов и артиллерии". Украинской армии сегодня просто необходимы сотни недорогих беспилотников оперативно-тактического уровня, защищенных от средств РЭБ и ПВО. Надо понимать, что, хотя Китай – это фабрика мира, но там ничего не лежит на полке в готовом виде. А если речь идет об ударных беспилотниках, то их точно купить нельзя. И уж точно никто не продаст программу расчета баллистической траектории боеприпаса. Мы отказались от идеи делать БПЛА на базе существующих планеров и сделали проект с нуля, подход был такой же как при проектировании больших самолетов, полностью электронная модель, которая тестируется на специальных программах симуляторах и только после этого — реальное производство.

[ + – ] Владимир Яценко вместе с группой инженеров из Днепра производят разные модификации беспилотников. Это специальный контейнер для 20 зарядов ВОГ-17М, которые упадут точно на голову оккупантам.

[ + – ] Владимир Яценко вместе с группой инженеров из Днепра производят разные модификации беспилотников. Это специальный контейнер для 20 зарядов ВОГ-17М, которые упадут точно на голову оккупантам.

Какое количество беспилотников вы можете производить в месяц? Что необходимо, чтобы нарастить производство?

Скажу так, и это не какое-то допущение, мы можем в течение года достичь паритета с агрессором в этом вопросе. На сегодня это даже не вопрос финансов. У меня очень много запросов на продажу, но я для себя принял решение, что мы не продаем, а передаем наши аппараты в правильные подразделения где они, будут использоваться максимально эффективно. Главная задача, которую я решаю организационно – логистическая. Закупка комплектующих для производства 300 аппаратов напрягает даже китайцев. Могу сказать, что мы сейчас закупаем комплектующие партиями не менее чем для 100 аппаратов.

Есть ли уже готовые модели, которые были переданы бойцам на передовую? Уже есть отзывы?

Да, есть, и они нас устраивают, больше, к сожалению, ничего сказать не могу.

Что нужно для того, чтобы обеспечить украинскую армию БПЛА в достаточном количестве?

Просто производство – это только вершина айсберга. Основное – человеческий фактор: обучение операторов, техников, логистика по поставке запасных частей. Но за счет правильный архитектуры, продолжая автомобильные термины, для наших изделий не нужны "гонщики спортивных автомобилей". На обучение оператора с базовой подготовкой уходит максимум один-два дня. Унификация позволяет заменить любой узел в течение 30 минут, а низкая стоимость комплектующих за счет больших закупочных партий дает возможность формировать склад запчастей в достаточном количестве.

Почему, на ваш взгляд, с 2014 года Украина не создала собственного производства беспилотников? Ведь попытки были.

На самом деле мы начали заниматься этой темой еще в 2014 году. Но когда я понял, что у тех, кто тогда принимал решения, была цель лично обогатиться, мы приостановили программу. А те из коллег, кто в этом вопросе был менее принципиален и к нам приезжал за консультациями на стареньких "Жигулях", уже через год катались по аэродрому в Подгороднем (пригород Днепра), где проходили тестовые запуски беспилотников, на новеньких "Порше Кайенах". Деньги заработали большие, но технологически остались в прошлом веке – эпоксидные смолы, стеклоткани и каждый экземпляр по факту — штучное производство. Индпошив в чистом виде. На сегодня в Украине нет компаний, которые могут делать тысячу беспилотников в год.

Когда, по вашим оценкам, Украина сможет производить собственные "Байрактары"?