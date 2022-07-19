Украинские дроны с ИИ уничтожают спрятанную технику армии РФ (фото)

БПЛА замечают объекты, которые не может увидеть человеческий глаз, а затем сами же уничтожают их бомбами, помогая артиллерии экономить снаряды.

Украинские айтишники создали искусственный интеллект для дронов, который позволяет находить и уничтожать замаскированную вражескую технику. Об этом пишет польский сайт Onet, корреспондент которого пообщался с разработчиками.

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Несмотря на поставки французских Caesars, польских Crabs, британских М777 и других западных гаубиц, арсенал ВСУ до сих пор состоит в основном из устаревшей советской артиллерии, а их точность оставляет желать лучшего — снаряды порой промахиваются на сотни метров. Беспилотники помогают защитникам корректировать огонь, но глаза операторов порой не могут разглядеть на экране российскую технику, спрятанную за густой листвой деревьев или под маскировочными сетками.

Как сообщает Onet, двум программистам удалось решить обе проблемы с помощью системы SAKER на базе искусственного интеллекта. Она используется в нескольких подразделениях ВСУ, включая специальные, и пользуется большим успехом. ИИ можно использовать даже с дешевыми гражданскими дронами. Во время полета система компьютерного зрения отмечает замаскированную технику противника, а затем передает данные в штаб.

[ + – ] Обнаружение противника ИИ Saker Фото: Скриншот

"Географические координаты этих машин автоматически отправляются в штаб. Прямая передача данных с беспилотника оператору в полевых условиях и командному составу в других местах — это то, чего у нас не было в начале российского вторжения. Глаз оператора дрона тоже не в состоянии все уловить. Искусственный интеллект никогда не промахнется, прячется ли враг под деревьями или под маскирующими сетями. В лучшем случае он может показать слишком много целей. Дальше дело за командиром в штабе решать, какую точку атаковать", — объяснили разработчики.

Каждый дрон может нести четыре барражирующих боеприпаса и сбрасывать их с высоты около 100 метров, преодолевая до 10-15 км за один вылет. Первая бомба часто бывает пробной, ориентируясь на то, куда она упала, ПО может скорректировать позицию и прицелиться более точно, чтобы добить российскую машину вторым снарядом. Таким образом четырех гранат обычно хватает для уничтожения двух целей. При необходимости, БПЛА может переключиться на камеру ночного видения, чтобы видеть врага при слабом освещении.

Каждый точный артиллерийский удар при помощи западного вооружения обходится ВСУ в десятки или даже сотни тысяч долларов из-за дороговизны боеприпасов. Кроме того, они не могут аккуратно поражать танки или другую технику, спрятанную российскими военными рядом с гражданскими объектамми. Дроны же обходятся примерно от $15 тысяч до $20 тысяч в зависимости от комплектации. Гранаты для сброса делают на заводе, затем к ним прикрепляют напечатанные на 3D-принтере хвостовики для стабилизации в полете — в общем получается около $200.

[ + – ] Дрон с ИИ Saker

"Если за эту сумму можно уничтожить танк в миллион долларов, даже если они поразят один из наших беспилотников, мы пришлем еще 10, и это все равно окупится", — заверил айтишник.

Специалисты добавили, что благодаря собственной системе навигации без GPS "умные" дроны избегают вражеского огня и редко сбиваются ВС РФ. Сейчас команда разрабатывает функцию, которая позволит оператору перевести дрон в режим "камикадзе" для уничтожения важных объектов в случае, если боеприпасы закончатся — это даст ВСУ еще одно преимущество на поле боя. Кроме того, украинцы разработали большое количество самостоятельных систем, работающих по разным принципам. Если россияне раскроют один или два протокола, это не слишком поможет, ведь они не знают, какое ПО в каких подразделениях используется.

Как считает один из разработчиков, Украина только сейчас приблизилась к России по возможностям беспилотников, ведь несмотря на все известные недостатки, россияне годами готовили свои технологии к войне. Самым массовым российским БПЛА является разведчик "Орлан-10". Россия работает, а быть может уже внедрила технологию, которая позволяет указывать цели для артиллерии или ракет при помощи лазеров. По данным блога Oryx, с февраля ВС РФ потеряли более 60 таких дронов, и неизвестно, сколько еще у них осталось.

[ + – ] Коробка с дроном Saker

"Свежие данные украинской разведки говорят о том, что россияне накопили 20 тысяч электродвигателей для дронов. Так что производить их смогут еще долго", — рассказал создатель системы.

ИИ связан с военной системой "Дельта", которая создает технологии для борьбы с агрессором. Разработчики не раскрыли свои настоящие имена в целях безопасности, представившись как Александр и Михаил. Они осознали острую потребность украинской армии в искусственном интеллекте еще в самом начале войны на Донбассе и начали проектировать систему для нужд армии.

Александр и Михаил представляют сообщество айтишников-волонтеров, насчитывающее около 1000 человек, среди которых нет ни одного военнослужащего. Оба возглавляют компании в Украине и Польше, которые после начала полномасштабной войны 90% своего заработка жертвуют на ВСУ. Родственники и друзья многих сотрудников ушли на фронт и рассказывают о нехватке технологий, в том числе для обнаружения замаскированных вражеских позиций. Некоторые программисты родом из Ирпеня и Бучи, поэтому хотят отомстить россиянам за разрушения и убийства людей.

"Это первая война, в которой программное обеспечение играет такую ​​большую роль, а искусственный интеллект используется масштабно", — подчеркнул Михаил.

В настоящее время Александр и Михаил вместе с командой работают над модификацией дрона, способного пролетать до 50 км с полезной нагрузкой весом до 20 кг, и собирают деньги на его производство. Новая модель сможет не только сбрасывать бомбы, но и запускать ракеты.

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