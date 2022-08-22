ВСУ уничтожили новейшую российскую РЛС "Небо-М" на юге Украины: в чем ее особенности

Станция способна отслеживать до 200 целей на дистанции до 600 км. Она начала поступать в российскую армию 5 лет назад.

Оперативное командование "Юг" в сводке сообщил об уничтожении российских ЗРК С-300 и редкой станции РЛС "Небо-М". Особенности радиолокационной станции описали в Defense Express.

"Небо-М" — это одна из последних разработок российского военно-промышленного комплекса. Станция предназначена для обнаружения баллистических ракет на больших дистанциях.

Ее уничтожение обращает на себя внимает из-за того, что это редкая разработка. Ее серийное производство началось только в 2012 году. Первые поставки в армию начались спустя пять лет, однако количество "Небо-М" на вооружении неизвестно. Известно только, что в 2017 году станции начали поступать на вооружение Центрального военного округа. Расчеты должны были прикрывать границы РФ за Уралом и в Арктике.

[ + – ] Небо-М должна прикрывать границы РФ в Арктике

Заявленные характеристики РЛС "Небо-М" позволяют обнаруживать баллистические цели на дистанции до 600 км, а также отслеживать траекторию сразу 200 трасс. Для разворачивания одной станции нужно 15 минут. Срок работы станции — 1000 часов до первого отказа.

В издании предполагают, что ВС РФ настолько бояться американских ATACMS, что перебросили редкие РЛС в Украину.

Напомним, украински беспилотник уничтожил новейшую систему РФ для борьбы с дронами "Силок".

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