Армія РФ стала для України головним постачальником важкого озброєння, – WSJ

За даними журналістів, Росія випередила США та інших західних союзників із постачання ЗСУ військовою технікою. Один батальйон "Карпатська Січ" захопив в Ізюмі 10 російських танків Т-80 та 5 гаубиць 2С5 "Гіацинт".

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Збройні Сили України (ЗСУ) активно використовують у боях кинуті та трофейні російські танки, гаубиці та бойові машини. З них швидко стирають символ "Z" та наносять білий хрест перемоги, повідомила газета The Wall Street Journal, поспілкувавшись з українськими військовими.

Стрімкий прорив України в Харківській області забезпечив Київ сотнями одиниць бронетехніки, оскільки російська армія залишала важке озброєння та склади з боєприпасами під час хаотичної втечі, пишуть автори матеріалу.

Частина російської техніки готова до негайного використання, деякі екземпляри — в ремонті та скоро приїдуть на фронт. Сильно пошкоджені танки, машини та гармати розбираються на запчастини. Росія залишила багато радянських артилерійських снарядів, які майже закінчились у ЗСУ.

[ + – ] Батальйон "Карпатська Січ" захопив 10 сучасних танків Т-80

Один український батальйон "Карпатська Січ" захопив 10 сучасних танків Т-80 та п'ять 152-мм самохідних гаубиць 2С5 "Гіацинт" після звільнення Ізюма, каже начальник штабу Руслан Андрійко.

"У нас так багато трофеїв, що ми навіть не знаємо, що з ними робити. Ми починали як піхотний батальйон, а тепер начебто стаємо механізованим", — сказав він.

Начальник штабу артилерійського дивізіону ЗСУ на Харківському напрямку сказав, що в його підрозділі є 4 нещодавно захоплені російські самохідні гаубиці 2С19 "Міст" калібру 152 мм і багато радянських боєприпасів.

"Росіяни втратили переваги у вогневій потужності. Ми розбили всі їхні артилерійські частини перед переходом у наступ і почали просуватися так швидко, що вони навіть не встигли заправити танки. Вони просто втекли і кинули все", — розповів офіцер.

Успіхи ЗСУ перетворили Москву на безумовно найбільшого постачальника важких озброєнь для України, зауважили журналісти.

Росія в цьому плані значно випередила США та інших західних союзників за кількістю трофейної техніки, йдеться в аналітичних даних.

Трофейна техніка росіян на службі ЗСУ

Українські військові захопили 460 російських бойових танків, 92 самохідні гаубиці, 448 бойових машин піхоти, 195 бойових броньованих машин та 44 реактивні системи залпового вогню згідно з даними розвідкомпанії Oryx.

"ЗСУ захоплюють як сучасні зразки, придатні для використання на фронті, так і те, що справді час здавати в музеї", — сказав аналітик Oryx Якуб Яновський.

За підрахунками Oryx, з лютого Росія захопила 109 українських танків, 15 САУ та 63 БМП.

[ + – ] Українські військові захопили 460 російських бойових танків

В Ізюмі Україна отримала сучасну російську бронетехніку — танки Т-90 та БТР-82 з автоматичною гарматою. Командира української 92-ї бригади бачили на танку Т-90, якого до війни не було на озброєнні ЗСУ.

Навчання військових ЗСУ роботі з різними системами озброєнь за короткий час допомогло їм освоїти російське озброєння, сказав полковник Сергій Череватий з українського оперативного командування "Схід".

"Якщо ми освоїли Panzerhaubitze, AHS Krab та американські Paladins, освоїти російські системи, схожі на наші, це не проблема", — зауважив він.

Дорогі трофеї — танки та артилерія зазвичай перерозподіляються через військове управління тилового забезпечення. Але навіть у цьому випадку вони зазвичай залишаються в тому самому районі, що цілком справедливо, сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Батальйон "Карпатська Січ" передав іншим частинам трофейні військові гаубиці, але залишив танки, для яких знайшов екіпаж. Командир батальйону сказав, що зараз танки закріплені за підрозділом і регулярно забезпечуються боєзапасом та пальним.

"Трофеї вселяють у нас почуття гордості і піднімають бойовий дух", — сказав командир, який застосував трофейний російський автомат у недавньому бою, під час якого його батальйон звільнив село на Донеччині.

Нагадаємо, що українські військові раніше отримали від росіян сучасну переносну станцію наземної розвідки "Кредо-М1". З її допомогою можна автоматично встановлювати координати наземних, надводних та повітряних цілей.

ВСУ також затрофеїли старий танк Т-62, окупанти застосовували їх у боях на Херсонському напрямку та на Донеччині.