Путин подписал указ о переводе Запорожской АЭС в собственность РФ

Путин поручил правительству "принять в собственность" станцию и до 2028 года определить, как тратить бюджетные деньги на обеспечение ее безопасности.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о захвате российскими властями Запорожской атомной электростанции во временно оккупированном Энергодаре. Согласно документу, Кремль и субъекты России будут воспринимать АЭС как свою собственность. Соответствующее решение главы российского государства было опубликовано на сайте его администрации в среду, 5 октября.

Своим указом Путин поручил российскому правительству принять в собственность РФ объекты Запорожской АЭС и другое имущество, необходимое для ее работы. Помимо этого президент РФ поручил создать российское предприятие "Запорожская АЭС" в целях "обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии" Запорожской атомной электростанции.

Правительству России, согласно указу Путина, поручено до 2028 года определить особенности использования средств и других ресурсов для обеспечения безопасности на станции.

Управляющей компанией Путин назначил АО "Эксплуатирующая организация Запорожская АЭС", учередителем компании является дочернее предприятие "Росатома" — "Росэнергоатом".

Напомним, вчера бывший руководитель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков заявил, что Вооруженные силы РФ заминировали 1-й и 2-й энергоблоки Запорожской атомной электростанции.

Также мы писали, что Международное агентство по атомной энергии при ООН (МАГАТЭ) начало переговоры по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС в Энергодаре. Ожидается, что на этой неделе генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси собирается посетить сначала Киев, а затем Москву для обсуждения ситуации на ЗАЭС.