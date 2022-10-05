Глава МАГАТЭ посетит Киев и Москву для обсуждения ситуации на ЗАЭС

Рафаэль Гросси намерен продолжить консультации об обеспечению безопасности в районе атомного объекта. Также в МАГАТЭ заявили, что Мурашов больше не будет возглавлять Запорожскую АЭС.

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На этой неделе генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси собирается посетить сначала Киев, а затем Москву для обсуждения ситуации на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщается на официальном сайте агентства.

Как отмечается, глава МАГАТЭ намерен продолжить консультации о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

"Визит является частью текущих усилий по скорейшему внедрению зоны ядерной безопасности и безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции", –– говорится в пресс-релизе агентства.

В МИД РФ, в свою очередь, уже подтвердили, что готовы к встрече Рафаэля Гросси. В российском внешнеполитическом ведомстве уточняют, что во время его визита будет обговариваться вопрос безопасности атомной электростанции.

При этом в МИД страны-агрессора подчеркивают, что ЗАЭС будет работать под руководством профильных ведомств Российской Федерации.

Освобожденный Мурашов покинет пост главы ЗАЭС

Кроме того, в МАГАТЭ заявили, что гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов, которого россияне несколько дней держали в плену, больше не будет возглавлять атомный объект.

"МАГАТЭ понимает, что Мурашов сейчас находится со своей семьей на подконтрольной Украине территории и не будет продолжать выполнять свои обязанности на ЗАЭС", –– уточняется в заявлении.

Однако пока неизвестно, кто заменит Мурашова на должности.

Напомним, гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова российские войска задержали 30 сентября по дороге в оккупированный Энергодар. Его автомобиль остановили, а мужчину с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

3 октября Мурашова отпустили. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что гендиректор ЗАЭС на свободе и находится в кругу семьи.