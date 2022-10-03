Оккупанты отпустили гендиректора Запорожской АЭС, — глава МАГАТЭ

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси заверил, что сейчас Игорь Мурашов находится в кругу своей семьи.

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о том, что оккупанты отпустили гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.

"Я приветствую освобождение Игоря Мурашова. Я получил подтверждение того, что господин Мурашов благополучно вернулся к своей семье", — отметил Гросси.

Он не уточнил, зачем россиянам понадобилось похищать руководителя атомной станции.

Днем ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что в разговоре с ним Гросси заверил, что МАГАТЭ прилагает все усилия, чтобы добиться освобождения Мурашова.

Как сообщалось, днем 30 сентября Игоря Мурашова задержал российский патруль, когда гендиректор ехал с работы. Завязав Мурашову глаза. оккупанты увезли его в неизвестном направлении.

После этого похищения в "Энергоатоме" в очередной раз потребовали от российских военных и сотрудников "Росатома", которые находятся на ЗАЭС, прекратить акты ядерного терроризма, а также немедленно освободить Игоря Мурашова. С просьбой о содействии в освобождении украинца обратились также к главе МАГАТЭ.

Напомним, 27 сентября Генштаб сообщал, что сотрудники ЗАЭС не желают сотрудничать с российскими оккупантами и пытаются выехать на подконрольну Украине территорию. По информации командования, ситуация на атомном объекте остается напряженной.