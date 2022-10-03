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Оккупанты отпустили гендиректора Запорожской АЭС, — глава МАГАТЭ

Генеральный директор Запорожской АЭС, Игорь Мурашов, гендиректора освободили, ЗАЭС, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, оккупанты
Генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси заверил, что сейчас Игорь Мурашов находится в кругу своей семьи.

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о том, что оккупанты отпустили гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.

"Я приветствую освобождение Игоря Мурашова. Я получил подтверждение того, что господин Мурашов благополучно вернулся к своей семье", — отметил Гросси.

Он не уточнил, зачем россиянам понадобилось похищать руководителя атомной станции.

Днем ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что в разговоре с ним Гросси заверил, что МАГАТЭ прилагает все усилия, чтобы добиться освобождения Мурашова.

Как сообщалось, днем 30 сентября Игоря Мурашова задержал российский патруль, когда гендиректор ехал с работы. Завязав Мурашову глаза. оккупанты увезли его в неизвестном направлении.

После этого похищения в "Энергоатоме" в очередной раз потребовали от российских военных и сотрудников "Росатома", которые находятся на ЗАЭС, прекратить акты ядерного терроризма, а также немедленно освободить Игоря Мурашова. С просьбой о содействии в освобождении украинца обратились также к главе МАГАТЭ.

Напомним, 27 сентября Генштаб сообщал, что сотрудники ЗАЭС не желают сотрудничать с российскими оккупантами и пытаются выехать на подконрольну Украине территорию. По информации командования, ситуация на атомном объекте остается напряженной.