Сотрудники ЗАЭС не хотят сотрудничать с оккупантами и пытаются уехать, – Генштаб

По информации командования, ситуация на атомном объекте остается напряженной. При этом россияне полностью закрыли на въезд и выезд соседнюю Херсонскую область.

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Сотрудники Запорожской атомной электростанции не хотят сотрудничать с российскими захватчиками и пытаются уехать. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

По информации Генштаба, ситуация на атомном объекте остается напряженной.

"На Запорожской АЭС ситуация остается напряженной. Сотрудники станции не хотят сотрудничать с врагом и пытаются выехать с временно занятых оккупантами территорий", –– уточняется в сообщении командования.

Кроме того, как стало известно, россияне полностью закрыли на въезд и выезд захваченные районы соседней Херсонской области.

Российские войска оккупировали Запорожскую атомную электростанцию 4 марта после боев за Энергодар, где расположен атомный объект. Сотрудники ЗАЭС оказались в плену у захватчиков.

После этого россияне обустроили на оккупированном объекте свои огневые позиции, откуда ведется обстрел украинских населенных пунктов.

В начале сентября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что ВС РФ захватили атомную станцию по двум причинам. Во-первых, россияне хотели перебрасывать электроэнергию в Крым, но у них не получилось. Во-вторых, ЗАЭС –– это подходящий объект для ядерного шантажа.

Вчера, 26 сентября, стало известно, что Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) начало переговоры о создании зоны безопасности на Запорожской АЭС.