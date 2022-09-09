ВС РФ захватили ЗАЭС для переброски электроэнергии в Крым, но у них не получилось, – Подоляк

По словам советника главы Офиса президента, россияне пока не отказываются от этого плана, но у них ничего не выйдет. Параллельно они используют атомный объект для постоянного шантажа.

Российские силы изначально захватили территорию Запорожской атомной электростанции, надеясь использовать ее для переброски электроэнергии в оккупированный Крым. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал в интервью 24 каналу.

Как считает политик, оккупанты пока не отказались от этих планов, однако у них ничего не получается.

"Они не оставляют эти планы. Но у них ничего не получится, потому что руки у них растут с не того места, откуда надо", – прокомментировал Подоляк.

В то же время, он уверен, что ВС РФ используют атомный объект для постоянного шантажа.

"Они такие темы как ЗАЭС используют как постоянную, масштабную и шантажную игру. Они постоянно что-то говорят, что-то обстреливают, что-то происходит", – уточнил политик.

По словам Подоляка, таким образом захватчики могут оказывать информационное давление на общественное мнение в других странах. При этом для украинцев такая манипуляция уже не срабатывает.

"Мы уже цинично смотрим на россиян, понимаем, какие они и работаем с рисками. А общество других стран немного панически воспринимают любую информацию об атомных электростанциях. Они считают, что может быть Чернобыль и т.д. Для них это существенно", – добавил политик.

Параллельно с этим постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя инициируют заседание, чтобы обсудить "проблемы безопасности на ЗАЭС". В результате, все начинают это обсуждать. Таким образом, страна-агрессор запугивает другие страны.

"Это тактика России", – подытожил Подоляк.

Напомним, управляющие МАГАТЭ призывают военных РФ покинуть Запорожскую АЭС. МАГАТЭ подчеркивает необходимость создания зоны безопасности вокруг объекта. Российская оккупация и постоянные обстрелы создают риск крупной ядерной катастрофы на ЗАЭС.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, в свою очередь, сообщил, что на ЗАЭС перестал работать последний реактор, питавший станцию.