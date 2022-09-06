Дорога к Фукусиме и Чернобылю: Арестович рассказал, что происходит на Запорожской АЭС (видео)

Как рассказал советник ОПУ, ситуация может быть критической, так как станция, по предварительным данным, начала работать на дизельном топливе, которого хватит на 10 дней. По его словам, единственный способ обеспечить ядерную безопасность — убрать российские войска с территории станции.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о том, что происходит на Запорожской атомной электростанции. По его словам, на ЗАЭС перестал работать последний реактор, питавший станцию. Об этом он заявил во время эфира на YouTube-канале Фейгин LIVE.

По словам Арестовича, станция сейчас работает чуть ли не на "дизелях". Правда, он отметил, что информация требует проверки.

"Это дорога к Фукусиме и Чернобылю", — сказал Арестович.

Он рассказал, что была перебита последняя ЛЭП, которая питала станцию, а потому персоналу пришлось перевести работу АЭС на дизельное топливо. В таком режиме станция может проработать несколько дней.

"В самом оптимистичном варианте 10, потому что дальше кончится топливо, которое питает… Наши специалисты не могут заехать туда из-за присутствия российских войск. Там мутная история… Она в ближайшие два-три дня проявится, но пока сигналы самые нехорошие", — сказал Арестович.

По словам советника ОП, российские войска шантажируют мир, угрожая ядерной катастрофой и создавая все условия для этого. Они обстреливают окрестности и не пускают украинские ремонтные группы.

Прокомментировал Арестович и визит делегации МАГАТЭ. Он усомнился в том, что миссия кроме станции осмотрела также линии электропередач, которые питают станцию. Также он снова напомнил, что ответственность за все происходящее на оккупированных территориях несет оккупант.

"Единственный способ обеспечить ядерную безопасность — убрать российские войска оттуда", — сказал Арестович.

[ + – ] Алексей Арестович о ситуации на ЗАЭС

Напомним, что оккупанты РФ снова обстреляли ЗАЭС. После очередной атаки захватчиков по Запорожской АЭС есть повреждения в спецкорпусе, а также емкости с дистиллированной водой, которая вблизи второго энергоблока.

Также Фокус писал, что метеорологи показали движение радиации при аварии на Запорожской АЭС. Радиационное облако, по данным "Укргидрометцентра", пролетит над Запорожской и Херсонской областями. Загрязнение перекинется на временно оккупированный Крым и страны Причерноморья.