Дорога до Фукусіми та Чорнобиля: Арестович розповів, що відбувається на Запорізькій АЕС (відео)

Як розповів радник ОПУ, ситуація може бути критичною, оскільки станція, за попередніми даними, почала працювати на дизельному паливі, якого вистачить на 10 днів. За його словами, єдиний спосіб забезпечити ядерну безпеку — усунути російські війська з території станції.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович розповів про те, що відбувається на Запорізькій атомній електростанції. За його словами, на ЗАЕС перестав працювати останній реактор, який живив станцію. Про це він заявив під час ефіру на YouTube-каналі Фейгін LIVE.

За словами Арестовича, станція зараз працює чи не на "дизелях". Щоправда, він зазначив, що інформація потребує перевірки.

"Це дорога до Фукусіми та Чорнобиля", — сказав Арестович.

Він розповів, що було перебито останню ЛЕП, яка живила станцію, а тому персоналу довелося перевести роботу АЕС на дизельне паливо. У такому режимі станція може працювати кілька днів.

"У самому оптимістичному варіанті 10, бо далі скінчиться паливо, яке живить... Наші фахівці не можуть заїхати туди через присутність російських військ. Там каламутна історія... Вона в найближчі два-три дні проявиться, але поки що сигнали найгірші", — сказав Арестович.

За словами радника ВП, російські війська шантажують світ, загрожуючи ядерною катастрофою та створюючи всі умови для цього. Вони обстрілюють околиці та не пускають українські ремонтні групи.

Прокоментував Арестович та візит делегації МАГАТЕ. Він засумнівався, що місія окрім станції оглянула також лінії електропередач, які живлять станцію. Також він знову нагадав, що відповідальність за все, що відбувається на окупованих територіях, несе окупант.

"Єдиний спосіб забезпечити ядерну безпеку — прибрати російські війська звідти", — сказав Арестович.

[ + – ] Олексій Арестович про ситуацію на ЗАЕС

Нагадаємо, що окупанти РФ знову обстріляли ЗАЕС. Після чергової атаки загарбників по Запорізькій АЕС є пошкодження у спецкорпусі, а також ємності з дистильованою водою поблизу другого енергоблоку.

Також Фокус писав, що метеорологи показали рух радіації під час аварії на Запорізькій АЕС. Радіаційна хмара, за даними "Укргідрометцентру", пролетить над Запорізькою та Херсонською областями. Забруднення перекинеться на тимчасово окупований Крим та країни Причорномор'я.