Зачепить 5 країн: метеорологи показали рух радіації під час аварії на Запорізькій АЕС (фото)

Радіаційна хмара, за даними "Укргідрометцентру", пролетить над Запорізькою та Херсонською областями. Забруднення перекинеться на тимчасово окупований Крим та країни Причорномор'я.

Якщо на Запорізькій АЕС станеться аварія, радіоактивні викиди дійдуть до півдня України, Чорного моря та кількох країн Європи. Про це йдеться у прогнозі "Укргідрометцентру".

Метеорологи змоделювали ситуацію аварії на ЗАЕС 4 вересня о 17:33. Повітряні маси підхоплять викиди радіації над територією Запорізької та Херсонської областей та понесуть їх у бік тимчасово окупованого Криму.

Радіоактивна хмара, як вважають фахівці, пройде над Чорним морем і піде до Туреччини, Греції, Болгарії, Молдови та Румунії. Ця схема руху радіоактивних мас можлива у перші 15 годин після умовної аварії, наголошують в "Укргідрометцентрі".

Радіаційна ситуація у зоні спостереження ЗАЕС із 4 серпня по 5 вересня була стабільною.

Дані вимірів на ЗАЕС припинили надходити до українського гідрометцентру 5 вересня о 5:50 ранку. За поясненнями фахівців НАЕК "Енергоатом", які контролюють процеси передачі даних від AEC України, відбулася технологічна відмова у виконанні процесу.

Радіометрична мережа спостережень Національної гідрометеорологічної служби перейшла по всій території України в режим підвищеної готовності та веде спостереження кожні 6 годин на 144 пунктах, зазначили метеорологи.

Нагадаємо, що 5 вересня війська РФ обстрілювали Запорізьку атомну електростанцію. В результаті спалахнув останній робочий енергоблок. Інтенсивні обстріли тривають уже 3 дні, з ладу виведено кілька ЛЕП.

Експерти Conflict Intelligence Team раніше вивчали, як ЗС РФ обстрілює станцію. Пуски з РСЗВ помітили з протилежного берега Дніпра, на захід від АЕС.

Місія МАГАТЕ поступово залишає ЗАЕС, на об'єкті залишилося 2 співробітники організації, які продовжать роботу.

Українських медиків готують для реагування на ураження хімічною, біологічною та ядерною зброєю. Вже 10% бригад екстреної допомоги навчені першим крокам.