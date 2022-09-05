Заденет 5 стран: метеорологи показали движение радиации при аварии на Запорожской АЭС (фото)

Радиационное облако, по данным "Укргидрометцентра", пролетит над Запорожской и Херсонской областями. Загрязнение перекинется на временно оккупированный Крым и страны Причерноморья.

Если на Запорожской АЭС произойдет авария, радиоактивные выбросы дойдут до юга Украины, Черного моря и нескольких стран Европы. Об этом говорится в прогнозе "Укргидрометцентра".

Метеорологи смоделировали ситуацию аварии на ЗАЭС 4 сентября в 17:33. Воздушные массы подхватят выбросы радиации над территорией Запорожской и Херсонской областей и понесут их в сторону временно оккупированного Крыма.

Радиоактивное облако, как считают специалисты, пройдет над Черным морем и последует к Турции, Греции, Болгарии, Молдове и Румынии. Эта схема движения радиоактивных масс возможна в первые 15 часов после условной аварии, подчеркивают в "Укргидрометцентре".

Радиационная ситуация в зоне наблюдения ЗАЭС с 4 августа по 5 сентября была стабильной.

Данные измерений на ЗАЭС прекратили поступать в украинский гидрометцентр 5 сентября в 5:50 утра. По объяснениям специалистов НАЭК "Энергоатом", контролирующих процессы передачи данных от AEC Украины, произошел технологический отказ в выполнении процесса.

Радиометрическая сеть наблюдений Национальной гидрометеорологической службы перешла по всей территории Украины в режим повышенной готовности и ведет наблюдение каждые 6 часов на 144 пунктах, отметили метеорологи.

Напомним, что 5 сентября войска РФ обстреливали Запорожскую атомную электростанцию. В результате загорелся последний работавший энергоблок. Интенсивные обстрелы идут уже 3 дня, из строя выведены несколько ЛЭП.

Эксперты Conflict Intelligence Team ранее изучали, как ВС РФ обстреливают станцию. Пуски из РСЗО заметили с противоположного берега Днепра, к западу от АЭС.

Миссия МАГАТЭ постепенно покидает ЗАЭС., на объекте осталось 2 сотрудника организации, которые продолжат работу.

Украинских медиков готовят для реагирования на поражение химическим, биологическим и ядерным оружием. Уже 10% бригад экстренной помощи обучены первым шагам.