СМИ показали, как войска РФ ведут обстрел из РСЗО рядом с Запорожской АЭС (видео)

Кадры работы российских РСЗО вблизи ядерного объекта были сняты в ночь на 3 сентября.

Журналисты опубликовали видео, на котором запечатлены удары российских войск с территории Запорожской атомной электростанции во временно оккупированном Энергодаре. На кадрах видна работа реактивных систем залпового огня по ядерному объекту. Об этом говорится в публикации издания The Insider.

По данным СМИ, видео, свидетельствующее об обстрелах с территории станции войсками РФ, было снято в ночь на субботу, 3 сентября, то есть уже после приезда миссии Международного агентства по атомной энергии на объект. На кадрах можно увидеть что российские РСЗО находятся близко к одному из энергоблоков АЭС.

Журналисты попросили экспертов из Conflict Intelligence Team (CIT) изучить видео. Те в свою очередь отметили, что трубы ЗАЭС, запечатленные в ролике, можно увидеть и на одном из панорамных фото из Google. Аналитики установили, что съемка велась с противоположного берега Днепра, а камера была направлена на юг — это означает, что место пуска РСЗО находится к западу от теплоэлектростанции, где расположена и АЭС.

"Действительно ли реактивные снаряды запускают именно с территории станции, точно установить невозможно", — отметили в CIT.

Напомним, в субботу, 3 сентября, Запорожская атомная электростанция в оккупированном россиянами Энергодаре снова была отключена от энергосети. Также тогда вышла из строя четвертая действующая линия электропередачи напряжением 750 киловольт.

Ранее мы писали, что Министерство здравоохранения опубликовало инструкцию для украинцев с подробным разъяснением, что нужно делать в случае ядерной катастрофы.