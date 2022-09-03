Минздрав опубликовал инструкцию по защите населения на случай ядерной катастрофы на ЗАЭС

От возможной утечки радиации, по мнению ведомства, украинцев защитят три основных правила.

Министерство здравоохранения опубликовало инструкцию для украинцев с подробным разъяснением, что нужно делать в случае ядерной катастрофы. Методичка опубликована на официальном сайте ведомства.

Минздрав отмечает, что на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре приехала международная миссия МАГАТЭ. Однако, как считает ведомство, украинцы все равно должны быть готовы к возможной ядерной катастрофе.

Гражданам заранее рекомендуют подготовить скотч, пленку или плотную ткань, если они решатся переждать ЧП в своем доме, а не в укрытии.

"Радиоактивная пыль будет оседать на всех возможных поверхностях, поэтому следует уплотнить окна и двери. После того — не подходите к ним близко. Не пользуйтесь внешними системами вентиляции или обогрева, уменьшите возможность попадания воздуха с улицы", — предупреждает Минздрав в своей методичке.

После того, как граждане зайдут в помещение, им следует смыть с себя всю пыль и грязь. При отсутствии возможности принять душ, можно промыть руки, лицо и открытые участки кожи. Медики не рекомендуют слишком натирать свое тело, чтобы не повредить его и не занести радиоактивную пыль.

"После того, как вы смоете с себя пыль, следует переодеться в чистую одежду, а прежнюю нужно аккуратно собрать в пластиковые герметичные пакеты и положить подальше от людей или домашних животных. Следует заранее позаботиться о запасах пищи и воды. Лучше всего будет хранить такие запасы в герметичных контейнерах. Бутылочная вода считается пригодной для потребления. Важно, что кипячение не обеззараживает воду от радиоактивных веществ, а водопроводную воду можно использовать для мытья", — продолжил Минздрав.

Не стоит забывать сделать запас медицинских препаратов, которые могут вам потребоваться по состоянию здоровья. Минздрав предупреждает, что йодид калия необходимо употреблять только в случае получения распоряжения властей.

Гражданское население об ядерной катастрофе будут оповещать через специальные средства связи, поэтому заранее нужно позаботиться о наличии мобильного интернета, телевидения или радиоприемника. В случае эвакуации, как отмечает ведомство, гражданам могут понадобиться оригиналы документов.

"Защитить себя от воздействия радиации можно только при соблюдении трех основных правил — находиться в укрытии, следить за официальной информацией и следовать указаниям органов власти", — подвело министерство итоги в своей методичке.

Напомним, в конце августа в Запорожье спасатели отработали план действий в случае радиационной аварии на ЗАЭС в оккупированном Энергодаре.

Также сообщалось, что жителям Запорожья начали выдавать таблетки йодида калия из-за возможной утечки радиации на ЗАЭС.