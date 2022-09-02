Физическая целостность ЗАЭС нарушена, — Гросси (видео)

Глава МАГАТЭ заявил, что подробный отчет о поезде на ЗАЭС появится на следующей неделе. Двое экспертов делегации остались в Энергодаре, чтобы следить за состоянием объекта.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что целостность Запорожской атомной станции несколько раз была нарушена. Соответствующее заявление он сделал в ходе брифинга для журналистов, который транслировался на YouTube.

Во время брифинга делегация МАГАТЭ поделилась с журнлистами следующими выводами:

Миссия зафиксировала следы и остатки снарядов на зданиях территории ЗАЭС. Физическая цельность объекта была нарушена и неоднократно

Полная функциональность систем по обеспечению защиты и безопасности – желтый уровень. (Несмотря на определенное прерывание в функциональности этот вид деятельности продолжается)

Условия работы персонала на захваченной ЗАЭС – желто-красный уровень. (Не красный — только потому, что есть "профессиональное сосуществование" украинских специалистов и россиян)

Обеспечение электроэнергией – желто-красный

Логистическое обеспечение ЗАЭС – зелено-желтый (Инспекторы заявили, что значительных проблем с этим не было).

Радиационный фон и реакция на ЧС — зелено-красный (Системы действуют, но были определенные серьезные преграды)

Надежность коммуникаций с регулятором – желтый

[ + – ] Оценки делегации МАГАТЭ Фото: Скриншот

В целом, как сказал глава МАГАТЭ, ситуация на ЗАЭС очень тяжелая.

"Очевидно, что тем, у кого есть определенные военные цели, хорошо известно, каким образом можно навредить. Это не заботиться о выносливых реакторах, а бить по местам, где действительно можно навредить. Я переживаю за физическую целостность, обеспечение электроэнергией и коллектив. Все остальное — над этим мы можем работать", — сказал Гросси.

[ + – ] Брофинг делегации МАГАТЭ

Ранее Гросси заявлял, что это был лишь первый подход миссии ко всему объекту. Он добавил, что для сотрудников МАГАТЭ на атомной электростанции в Энергодаре осталось еще много работы.

[ + – ] Первый отчет Гросси о визите на ЗАЭС.

Отметим, что в "Энергоатоме" рассказали, как россияне пытаются обмануть МАГАТЭ. В госкомпании перечислили манипуляции, к которым прибегают оккупанты, чтобы ввести в заблуждение инспекторов. К примеру, они спрятали на время своих солдат и заглушили связь на ЗАЭС.

Также Фокус писал, что Литва просит отправить на объект полицию ООН. По словам заместителя генкомиссара литовской полиции, спецмиссия ООН обеспечит физическую безопасность Запорожской атомной электростанции. Рядом с объектом идут ожесточенные бои, несмотря на визит миссии МАГАТЭ.

Еще напомним, что работник ЗАЭС озвучил детали визита МАГАТЭ на станцию. Инспекторам агентства не разрешали разговаривать с сотрудниками АЭС без присмотра российских оккупантов. К миссии привели местных колаборантов с заявлениями от "неравнодушных граждан".