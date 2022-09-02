Фізичну цілісність ЗАЕС порушено, — Гроссі (відео)

Глава МАГАТЕ заявив, що докладний звіт про поїзд на ЗАЕС з'явиться наступного тижня. Двоє експертів делегації залишилися в Енергодарі, щоб слідкувати за станом об'єкта.

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що цілісність Запорізької атомної станції кілька разів порушили. Відповідну заяву він зробив під час брифінгу для журналістів, який транслювався на YouTube.

Під час брифінгу делегація МАГАТЕ поділилася з журналістами такими висновками:

Місія зафіксувала сліди та залишки снарядів на будинках території ЗАЕС. Фізична цілісність об'єкта порушили і неодноразово

Повна функціональність систем із забезпечення захисту та безпеки — жовтий рівень. (Попри певне переривання у функціональності цей вид діяльності триває)

Умови роботи персоналу на захопленій ЗАЕС — жовто-червоний рівень. (Не червоний — лише тому, що є "професійне співіснування" українських фахівців та росіян)

Забезпечення електроенергією — жовто-червоний

Логістичне забезпечення ЗАЕС — зелено-жовтий (Інспектори заявили, що значних проблем із цим не було)

Радіаційний фон та реакція на НС — зелено-червоний (Системи діють, але були певні серйозні перешкоди)

Надійність комунікацій із регулятором — жовтий

[ + – ] Оцінки делегації МАГАТЕ Фото: Скриншот

Загалом, як сказав голова МАГАТЕ, ситуація на ЗАЕС є дуже важкою.

"Очевидно, що тим, хто має певні військові цілі, добре відомо, як можна нашкодити. Це не піклуватися про витривалі реактори, а бити по місцях, де справді можна нашкодити. Я переживаю за фізичну цілісність, забезпечення електроенергією та колектив. Все інше — над цим ми можемо працювати", — сказав Гроссі.

[ + – ] Брофінг делегації МАГАТЕ

Раніше Гроссі заявляв, що це був лише перший підхід місії до всього об'єкта. Він додав, що для співробітників МАГАТЕ на атомній електростанції в Енергодарі залишилося ще багато роботи.

[ + – ] Перший звіт Гроссі про візит до ЗАЕС.

Зазначимо, що в "Енергоатомі" розповіли, як росіяни намагаються обдурити МАГАТЕ. У держкомпанії перерахували маніпуляції, до яких вдаються окупанти, щоб ввести в оману інспекторів. Наприклад, вони сховали на час своїх солдатів і заглушили зв'язок на ЗАЕС.

Також Фокус писав, що Литва просить відправити на об'єкт поліцію ООН. За словами заступника генкомісара литовської поліції, спецмісія ООН гарантуватиме фізичну безпеку Запорізької атомної електростанції. Поряд з об'єктом тривають запеклі бої, попри візит місії МАГАТЕ.

Ще нагадаємо, що працівник ЗАЕС озвучив деталі візиту МАГАТЕ на станцію. Інспекторам агентства не дозволяли розмовляти зі співробітниками АЕС без нагляду російських окупантів. До місії привели місцевих колаборантів із заявами від "небайдужих громадян".