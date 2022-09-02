Цілісність Запорізької АЕС порушено: Литва просить відправити на об'єкт поліцію ООН

За словами заступника генкомісара литовської поліції, спецмісія ООН забезпечить фізичну безпеку Запорізької атомної електростанції. Поряд із об'єктом тривають запеклі бої, незважаючи на візит місії МАГАТЕ.

Литва закликає подумати над надсиланням постійних сил поліції ООН на Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС). Про це повідомив заступник генерального комісара поліції Литви Арунас Паулаускас на зустрічі глав поліції ООН у Нью-Йорку, пише пресслужба поліції Литви.

Необхідно створити довгострокову місію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізькій АЕС, а поліція ООН могла б забезпечити її фізичну безпеку, зазначив Паулаускас.

"Деяким країнам війна в Україні може здатися далекою, але ядерні інциденти ігнорують кордони. Російські війська контролюють і використовують у військових цілях 1 із 4 атомних електростанцій в Україні. Аварія на ній загрожує навіть найвіддаленішим країнам", — підкреслив заступник генкомісара поліції.

[ + – ] Поліція ООН могла б забезпечити безпеку ЗАЕС, кажуть у Литві

Литва, за його словами, вже готова брати активну участь і направити таку місію зі співробітників литовських правоохоронних органів.

Начальники поліції ООН зустрілися вперше після початку пандемії коронавірусу, у ній взяли участь міністри понад 100 країн, керівники поліції, регіональних і професійних поліцейських організацій, додали в пресслужбі.

Перші висновки МАГАТЕ — цілісність Запорізької АЕС порушили кілька разів

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після першої перевірки Запорізької АЕС захопленої військами Росії в березні заявив, що її фізичну цілісність порушили кілька разів.

Росія запросила засідання Ради безпеки ООН 6 вересня, на ньому мають виступити Гроссі та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш щодо ситуації навколо Запорізької АЕС.

Команда МАГАТЕ має багато роботи на атомній електростанції, деякі її працівники залишаться на об'єкті тривалий час, говорив Гроссі.

Місцеві жителі зверталися до голови МАГАТЕ з проханням допомогти зупинити обстріл Запорізької АЕС, щоб не сталася трагедія.

Бої біля Запорізької АЕС

Розвідка Міністерства оборони Великобританії повідомляє про запеклі бої в Енергодарському районі поряд із Запорізькою АЕС, візит місії МАГАТЕ не зупинив бойові дії.

Російські окупанти докладають максимум зусиль, щоб не дати МАГАТЕ можливості ознайомитися з реальним станом справ на Запорізькій АЕС. Вони поширюють маніпулятивну та брехливу інформацію про візит спеціалістів, зазначила пресслужба української держкомпанії "Енергоатом".

Нагадаємо, що в Офісі президента України (ОП) вважають приїзд групи МАГАТЕ на ЗАЕС недостатньо ефективним. Радник голови ОП Михайло Подоляк упевнений, що за 2 години перевірки під контролем ЗС РФ і працівників "Росатому" можна було почути лише розповіді про "прильоти від ЗСУ".

Один зі співробітників ЗАЕС назвав візит МАГАТЕ цирком. За його твердженнями, загарбники водили Гроссі й інспекторів за власним маршрутом і показували намальовані ними "карти прильотів".