Послухати казки "Росатому": Подоляк розкритикував поспішний візит МАГАТЕ на ЗАЕС

Радник голови ОП здивувався, як за короткий проміжок часу експерти МАГАТЕ могли встигнути перевірити роботу реактора й оцінити загальну безпеку на станції, як того вимагають міжнародні протоколи.

В Офісі президента України вважають візит моніторингової місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію малоефективним. Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Дивно, що місія тривала дві години. За дві години, тим більше, коли біля тебе крутяться росіяни та розповідають де й що прилетіло, то можна було послухати лише казки у виконанні представника "Росатому" й не більше", — сказав Подоляк.

Радник глави Офісу президента також нагадав, що МАГАТЕ має конкретні алгоритми вивчення ситуації на АЕС.

Зокрема, учасники моніторингової місії мали оцінити загальний рівень небезпеки на території ЗАЕС і перевірити роботу ядерного реактора.

Візит МАГАТЕ на ЗАЕС: як це було

У четвер, 1 вересня, співробітники МАГАТЕ прибули на Запорізьку АЕС. Західні ЗМІ повідомляють, що інспектори приїхали на станцію із запізненням на кілька годин через обстріл поблизу АЕС. За інформацією журналістів, на місці була велика кількість російських солдатів.

Після візиту голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розповів, що за кілька годин роботи на захопленій ЗС РФ Запорізькій АЕС в окупованому Енергодарі вдалося зібрати багато важливої інформації.

Станом на 18:00 1 вересня 2022 року генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі покинув Запорізьку АЕС. Разом із ним зі станції виїхала більшість членів делегації.

Наразі на ЗАЕС залишилися 5 представників місії МАГАТЕ, які розвантажують привезене ними обладнання та продовжать роботу на станції.

Дещо пізніше російські ЗМІ, знімаючи переміщення представників МАГАТЕ по Запорізькій АЕС, випадково показали військові вантажівки ЗС РФ, які окупанти розташували на території атомної станції в Енергодарі. Відео опублікували одразу кілька ЗМІ, підконтрольних Кремлю.

Оператор знімав спеціаліста моніторингової групи МАГАТЕ, який здійснював обхід атомної електростанції. Чоловік проходив імпровізованим коридором повз колону вантажівок захисного кольору. Це — вантажні автомобілі ЗС РФ із характерним знаком у вигляді літери "Z", який використовують російські окупанти.

Нагадаємо, директор МАГАТЕ заявив, що візит місії на ЗАЕС буде "технічною місією". Вона спрямована на запобігання ядерній катастрофі.

Фокус також писав, що російські війська обстрілювали заздалегідь узгоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя до Енергодара. У Запорізькій ОВА розповіли, що ЗС РФ вели обстріл за допомогою артилерії.