Глава МАГАТЕ залишив територію Запорізької АЕС

Рафаель Гроссі поїхав із Енергодара, але на території ЗАЕС залишилися п'ятеро представників моніторингової місії МАГАТЕ.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі виїхав із території Запорізької АЕС в Енергодарі, куди прибув із моніторинговою групою 1 вересня. Про це повідомляють "РІА-Новини".

За словами директора МАГАТЕ, він уже побачив на території атомної електростанції ключові речі, які хотів побачити. Що конкретно мається на увазі, Гроссі не уточнив.

Рафаель Гроссі додав, що представники відомства залишаться на Запорізькій АЕС. Як заявляють в окупаційній адміністрації Запорізької області, місія залишиться на АЕС як мінімум до 3 вересня й опрацьовуватиме питання постійної присутності своїх спостерігачів у районі станції.

Візит МАГАТЕ на ЗАЕС — офіційна позиція України

Зауважимо, що ні на офіційній сторінці МАГАТЕ у "Твіттері", ні на сайті організації поки не з'являлася інформація про від'їзд Гроссі з Енергодара.

Водночас український "Енергоатом" підтвердив, що станом на 18:00 1 вересня 2022 року генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі залишив Запорізьку АЕС. Разом із ним зі станції виїхала більшість членів делегації.

Наразі на ЗАЕС залишилися 5 представників місії МАГАТЕ, які розвантажують привезене ними обладнання та продовжать роботу на станції.

Очікується, що вони будуть на Запорізькій АЕС до 3 вересня.

Нагадаємо, вдень 1 вересня співробітники МАГАТЕ прибули на Запорізьку АЕС. Західні ЗМІ повідомляють, що інспектори приїхали на станцію із запізненням на кілька годин через обстріл поблизу АЕС. За інформацією журналістів, на місці була велика кількість російських солдатів.

Фокус також писав, що російські війська обстрілювали заздалегідь узгоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя до Енергодара. У Запорізькій ОВА розповіли, що ЗС РФ вели обстріл за допомогою артилерії.