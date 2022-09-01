Глава МАГАТЭ покинул территорию Запорожской АЭС

Рафаэль Гросси уехал с Энергодара, но на территории ЗАЭС остались пять представителей мониторинговой миссии МАГАТЭ.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси уехал с территории Запорожской АЭС в Энергодаре, куда прибыл с мониторинговой группой 1 сентября. Об этом сообщают РИА-Новости.

Со слов директора МАГАТЭ, он уже увидел на территории атомной электростанции ключевые вещи, которые хотел увидеть. Что конкретно имеется в виду, Гросси не уточнил.

Рафаэль Гросси добавил, что представители ведомства останутся на Запорожской АЭС. Как заявляют в оккупационной администрации Запорожской области, миссия останется на АЭС как минимум до 3 сентября и будет прорабатывать вопрос постоянного присутствия своих наблюдателей в районе станции.

Визит МАГАТЭ на ЗАЭС — официальная позиция Украины

Заметим, что ни на официальной странице МАГАТЭ в Твиттере, ни на сайте организации пока не появлялась информация об отъезде Гросси из Энергодара.

В тож время украинский "Энергоатом" подтвердил, что по состоянию на 18:00 1 сентября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС. Вместе с ним со станции уехало большинство членов делегации.

В настоящее время на ЗАЭС остались 5 представителей миссии МАГАТЭ, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции.

Ожидается, что они будут находиться на Запорожской АЭС по 3 сентября.

Напомним, днем 1 сентября сотрудники МАГАТЭ прибыли на Запорожскую АЭС. Западные СМИ сообщают, что инспекторы приехали на станцию с опозданием на несколько часов из-за обстрелов вблизи АЭС. По информации журналистов, на месте находилось большое количество российских солдат.

Фокус также писал, что российские войска обстреливали заранее согласованный маршрут следования миссии МАГАТЭ из Запорожья в Энергодар. В Запорожской ОВА рассказали, что ВС РФ вели обстрел с помощью артиллерии.