Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС (відео)

Російські ЗМІ опублікували кадри з кортежем міжнародної делегації, який в'їжджає на територію атомного об'єкта.

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії прибула на територію захопленої Запорізької атомної електростанції. Про це повідомила Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

Пропагандистська агенція "РІА Новини", зі свого боку, опублікувала відео з колоною машин делегації, які заїжджають на атомний об'єкт в окупованому Енергодарі.

Як уточнює агентство Reuters, інспектори приїхали на станцію із запізненням на кілька годин через обстріл поблизу АЕС. За інформацією кореспондента, на місці перебуває велика кількість російських солдатів.

Українське джерело, знайоме із ситуацією, повідомило агентству, що місія "може виявитися коротшою, ніж планувалося".

Що сталося сьогодні на ЗАЕС

Російські окупанти вранці 1 вересня обстріляли захоплений Енергодар і територію Запорізької атомної електростанції, прикриваючись версією про групу з 60 "українських диверсантів", які висадилися на берег Каховського водосховища, щоб захопити атомний об'єкт.

Пізніше представник окупаційної влади Володимир Рогов уже заявив, що ЗС РФ нібито знищили близько 40 українських військових, які припливли на моторних човнах, на локації поряд із ЗАЕС.

Співробітник Запорізької атомної електростанції, чиє ім'я не називають із метою безпеки, зі свого боку, повідомив, що через обстріл на 5-му блоці спрацював аварійний захист, через що він відключився від системи. Також постраждала лінія резервного живлення власних потреб станції ЗАЕС-ТЕС 330 кВ. Це саме та лінія, яка врятувала станцію 25 серпня, коли всі блоки зупинилися, а Дніпровська лінія не працювала через пожежу.

Колона автомобілів інспекторів МАГАТЕ через удари російської армії була змушена зупинитися на якийсь час на блокпосту в Новоолександрівці приблизно за 20 км від лінії фронту. Голова агентства Рафаель Гроссі заявив, що, незважаючи на "посилення військової активності в цьому районі", інспектори МАГАТЕ готові відвідати Запорізьку АЕС і зустрітися з персоналом станції.