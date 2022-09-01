"Буде катастрофа": співробітник ЗАЕС розповів, що відбувається на об'єкті після обстрілу

Сьогодні о 5 ранку окупанти вкотре обстріляли станцію. Після цього спрацював аварійний захист на 5-му блоці, і він відключився від системи. Також постраждала лінія резервного живлення.

Сьогодні вранці ЗС РФ обстріляли територію Запорізької атомної електростанції. Унаслідок на 5-му блоці спрацював аварійний захист на 5-му блоці та постраждала лінія резервного харчування. Про це в коментарі виданню The Insider розповів неназваний з метою безпеки співробітник ЗАЕС.

За словами джерела, після аварійного захисту п'ятий блок відключився від системи. Наразі його намагаються стабілізувати.

Також через мінометний обстріл постраждала лінія резервного живлення власних потреб станції ЗАЕС-ТЕС 330 кВ. Як уточнює співробітник об'єкта, це саме та лінія, яка врятувала станцію 25 серпня, коли всі блоки зупинилися, а Дніпровська лінія не працювала через пожежу.

"Якщо її [лінію резервного живлення] швидко не відновлять, це буде катастрофа — будь-який перепад на останній робочій Дніпровській лінії, зупинка блоків, і станція залишається без електрики", — прокоментував він.

Сьогодні знеструмився і другий блок, уточнило джерело.

"У ньому запустилися дизель-генератори, але його начебто вдалося швидко стабілізувати", — додав він.

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні обстріляли захоплений Енергодар і територію Запорізької атомної електростанції, прикриваючись версією про групу із 60 "українських диверсантів", які висадилися на берег Каховського водосховища, щоб захопити атомний об'єкт. Представник окупаційної влади Володимир Рогов уже заявив, що ЗС РФ нібито знищили приблизно 40 українських військових, які припливли на моторних човнах, на локації поряд із ЗАЕС.

У той же час колона автомобілів інспекторів МАГАТЕ, яка прямує на Запорізьку АЕС, була змушена зупинитися на блокпосту в Новоолександрівці приблизно за 20 км від лінії фронту. Голова агентства Рафаель Гроссі заявив, що, незважаючи на "посилення військової активності в цьому районі", інспектори МАГАТЕ готові відвідати Запорізьку АЕС і зустрітися з персоналом станції.