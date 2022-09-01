"Будет катастрофа": сотрудник ЗАЭС рассказал, что происходит на объекте после обстрела

Сегодня в 5 утра оккупанты в очередной раз обстреляли станцию. После этого сработала аварийная защита на 5-ом блоке, и он отключился от системы. Также пострадали линия резервного питания.

Сегодня утром ВС РФ обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции. В результате на 5-ом блоке сработала аварийная защита на 5-ом блоке и пострадала линия резервного питания. Об этом в комментарии изданию The Insider рассказал неназванный в целях безопасности сотрудник ЗАЭС.

По словам источника, после включившейся аварийной защиты 5-ой блок отключился от системы. В настоящее время его пытаются стабилизировать.

Также из-за минометного обстрела пострадала линия резервного питания собственных потребностей станции ЗАЭС-ТЭС 330 кВ. Как уточняет сотрудник объекта, это именно та линия, которая спасла станцию 25 августа, когда все блоки остановились, а Днепровская линия не работала из-за пожара.

"Если ее [линию резервного питания] быстро не восстановят, это будет катастрофа – любой перепад на последней работающей Днепровской линии, остановка блоков, и станция остается без электричества", – прокомментировал он.

Сегодня обесточился и 2-ой блок, уточнил источник.

"В нем запустились дизель-генераторы, но его вроде удалось быстро стабилизировать", – добавил он.

Напомним, российские оккупанты сегодня обстреляли захваченный Энергодар и территорию Запорожской атомной электростанции, прикрываясь версией о группе из 60 "украинских диверсантов", высадившихся на берег Каховского водохранилища, чтобы захватить атомный объект. Представитель оккупационной власти Владимир Рогов уже заявил, что ВС РФ якобы уничтожили около 40 украинских военных, приплывших на моторных лодках, на локации рядом с ЗАЭС.

В то же время, колонна автомобилей инспекторов МАГАТЭ, которая направляется на Запорожскую АЭС, была вынуждена остановиться на блокпосту в Новоалександровке приблизительно в 20 км от линии фронта. Глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что, несмотря на "усиление военной активности в этом районе", инспекторы МАГАТЭ готовы посетить Запорожскую АЭС и встретиться с персоналом станции.