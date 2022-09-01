"Приплыли на моторках": в РФ заявили об уничтожении "40 украинских диверсантов" возле ЗАЭС

В стране-агрессоре продолжают рассказывать о "высадке украинского десанта" рядом с атомным объектом сегодня утром. По версии Минобороны РФ, группа из 60 "диверсантов" приплыла на семи моторных лодках и хотела захватить станцию.

Так называемый "член главного совета администрации Запорожской области" Владимир Рогов сообщил об уничтожении около 40 "украинских диверсантов", десантировавшихся на площадке рядом с Запорожской атомной электростанцией. Об этом пишет российской агентство "Интерфакс".

По версии представителя российских оккупационных властей, всего рядом с ЗАЭС высадились 60 украинских военных, при этом большинство из них якобы удалось ликвидировать.

По словам Рогова, ВСУ поставили перед собой цель захватить Запорожскую АЭС перед прибытием туда миссии МАГАТЭ, чтобы затем "использовать членов делегации в качестве прикрытия".

Минобороны РФ также рассказывает, что сегодня две "диверсионные группы ВСУ" общей численностью до 60 человек на семи быстроходных моторных лодках якобы добрались на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС, где и высадились в 6:20.

Оборонное ведомство страны-агрессора подчеркивает, что подразделения Росгвардии якобы заблокировали украинских военных.

"В настоящее время ведется уничтожение диверсионной группы ВСУ с привлечением вертолетов армейской авиации", – говорится в сообщении.

В то же время, тактический десант ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя попытался высадиться около 7:00 в нескольких километрах от ЗАЭС в районе населенного пункта Водяное, утверждает Минобороны РФ. Захватчики также уверяют, что им удалось потопить баржи.

Напомним, глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сегодня рассказал, что оккупанты ведут артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ из Запорожья на захваченную атомную электростанцию. Параллельно с этим, россияне обстреливают оккупированный Энергодар из минометов, артиллерии и авиации, прикрываясь рассказами об "украинских диверсантах". В результате утреннего обстрела в городе есть пострадавшие, под удар попали гражданские объекты и жилые дома в населенным пункте.