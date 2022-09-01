Місія МАГАТЕ змушена перечекати обстріл поряд із лінією фронту, — ЗМІ

Вранці 1 вересня окупанти почали завдавати ударів по офіційному маршруту інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії.

Колона автомобілів інспекторів МАГАТЕ, яка прямує на Запорізьку АЕС, була змушена зупинитися на блокпосту в Новоолександрівці приблизно за 20 км від лінії фронту. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, близьке до місії. За його словами, на блокпосту чути звуки далеких вибухів.

Водночас російський "Интерфакс", цитуючи так звану "главу" окупаційної адміністрації Енергодара Олександра Волгу, стверджує, що перешкод для проїзду місії МАГАТЕ по окупованій Росією території Запорізької області немає.

Однак радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про те, що російські війська завдають демонстративних ударів по Енергодару, окупанти б'ють по офіційному маршруту місії МАГАТЕ, щоб звинуватити в цьому Україну.

"Це демонстрація справжньої "зацікавленості" Росії у перевірці. І це ще один доказ справжньої ваги російських "гарантій" для будь-яких посередників", — наголосив Подоляк.

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, який очолює місію, заявив, що, незважаючи на "посилення військової активності в цьому районі", інспектори МАГАТЕ наполягають на своєму плані відвідати Запорізьку АЕС і зустрітися з персоналом станції.

"Зайшовши так далеко, ми не зупинимося", — сказав Гроссі.

Раніше він заявив, що візит МАГАТЕ на ЗАЕС буде "технічною місією". Вона спрямована на запобігання ядерній катастрофі.

Як повідомлялося, група інспекторів МАГАТЕ прибула в Запоріжжя 31 серпня. Колона з 20 автомобілів виїхала з Києва вранці того ж дня.