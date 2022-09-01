Мета — запобігти ядерній аварії: Глава МАГАТЕ назвав місію на Запорізьку АЕС "технічною"

Перший візит на електростанцію може тривати кілька днів. Місія експертів уже у Запоріжжі.

Візит Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС буде "технічною місією". Вона спрямована на запобігання ядерній катастрофі, заявив голова агентства Рафаель Гроссі, пише Reuters.

Місія МАГАТЕ прибула у Запоріжжя в середу, 31 серпня. Вона знаходилася за 55 км від атомної електростанції, яку регулярно обстрілюють російські окупанти.

На питання щодо планів створення демілітаризованої зони на Запорізькій АЕС глава МАГАТЕ сказав, що "це питання політичної волі". Він наголосив, що перший візит на електростанцію може тривати кілька днів.

[ + – ] Гроссі з експертами МАГАТЕ вже скоро будуть на ЗАЕС

Раніше ми повідомляли, що група Міжнародного агентства з атомної енергії у складі 14 осіб на чолі з керівником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі прибула у Запоріжжя. Колона з 20 автомобілів, включно з машиною швидкої допомоги, вранці 31 серпня виїхала з Києва.

Нагадаємо, окупанти заявили, що не видадуть спецперепусток членам місії МАГАТЕ, тому їм "доведеться стояти в черзі". Колаборант Володимир Рогов зазначив, що якби фахівці в'їжджали через РФ, то змогли б "безпечно, швидко та без перешкод" потрапити на об'єкт.