Цель — предотвратить ядерную аварию: Глава МАГАТЭ назвал миссию на Запорожскую АЭС "технической"

Первый визит на электростанцию может длиться несколько дней. Миссия экспертов уже в Запорожье.

Визит Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС ​​будет "технической миссией". Она направлена на предотвращение ядерной катастрофы, заявил глава агентства Рафаэль Гросси, пишет Reuters.

Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье в среду, 31 августа. Она находилась в 55 км от атомной электростанции, которую регулярно обстреливают российские оккупанты.

На вопрос о планах создания демилитаризованной зоны на Запорожской АЭС глава МАГАТЭ сказал, что "это вопрос политической воли". Он подчеркнул, что первый визит на электростанцию может длиться несколько дней.

[ + – ] Гросси с экспертами МАГАТЭ уже скоро будут на ЗАЭС

Ранее мы сообщали, что группа Международного агентства по атомной энергии в составе 14 человек во главе с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси прибыла в Запорожье. Колонна из 20 автомобилей, включая машину скорой помощи, утром 31 августа выехала из Киева.

Напомним, оккупанты заявили, что не выдадут спецпропусков членам миссии МАГАТЭ, поэтому им "придется стоять в очереди". Коллаборант Владимир Рогов отметил, что если бы специалисты въезжали через РФ, то смогли бы "безопасно, быстро и без препятствий" попасть на объект.