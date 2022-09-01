Цель — предотвратить ядерную аварию: Глава МАГАТЭ назвал миссию на Запорожскую АЭС "технической"
Первый визит на электростанцию может длиться несколько дней. Миссия экспертов уже в Запорожье.
Визит Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС будет "технической миссией". Она направлена на предотвращение ядерной катастрофы, заявил глава агентства Рафаэль Гросси, пишет Reuters.
Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье в среду, 31 августа. Она находилась в 55 км от атомной электростанции, которую регулярно обстреливают российские оккупанты.
На вопрос о планах создания демилитаризованной зоны на Запорожской АЭС глава МАГАТЭ сказал, что "это вопрос политической воли". Он подчеркнул, что первый визит на электростанцию может длиться несколько дней.
Ранее мы сообщали, что группа Международного агентства по атомной энергии в составе 14 человек во главе с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси прибыла в Запорожье. Колонна из 20 автомобилей, включая машину скорой помощи, утром 31 августа выехала из Киева.
Напомним, оккупанты заявили, что не выдадут спецпропусков членам миссии МАГАТЭ, поэтому им "придется стоять в очереди". Коллаборант Владимир Рогов отметил, что если бы специалисты въезжали через РФ, то смогли бы "безопасно, быстро и без препятствий" попасть на объект.