"Доведеться стояти в черзі": окупанти не видадуть МАГАТЕ спецперепустки для в'їзду на ЗАЕС

Місія МАГАТЕ виїхала з Києва у бік Запорізької АЕС 31 серпня. Колаборант Володимир Рогов зазначив, що якби фахівці в'їжджали через РФ, то змогли б "безпечно, швидко та без перепон" потрапити на об'єкт.

Співробітникам місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які з Києва виїхали у бік захопленої Запорізької атомної електростанції в Енергодарі, не видаватимуть спеціальних перепусток для того, щоб без черги потрапити на окуповану територію. Про це заявив голова окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов.

Колаборант заявив, що таким чином спеціалістам доведеться стояти у чергах під час в'їзду до окупованої області. За його словами, якби місія МАГАТЕ в'їжджала через територію Росії, то змогла б "безпечно, швидко та без перепон" дістатися на Запорізьку АЕС.

"Місія МАГАТЕ стоятиме в черзі, щоб потрапити на "звільнену" частину Запорізької області. Це викликано тим, що спецперепустки їм робити не будуть", — написав Рогов.

Нагадаємо, 31 серпня автомобілі місії МАГАТЕ виїхали з Києва до Запорізької АЕС, їхній маршрут не повідомляється. Делегація з 14 осіб перевірить пошкодження та безпеку роботи атомної електростанції. У роботі місії є ризики — російські військові постійно обстрілюють тимчасово окуповане місто Енергодар, де знаходиться ЗАЕС.

30 серпня Володимир Зеленський зустрівся з гендиректором організації Рафаелем Ґроссі та заявив, що важливо терміново демілітаризувати Запорізьку атомну електростанцію.

Крім того, в Офісі президента попередили, що ЗС РФ навмисно обстрілює маршрут місії МАГАТЕ до ЗАЕС. Там зазначили, що атаки російської армії були передбачуваними, проте не вплинуть на позицію Києва щодо візиту МАГАТЕ через підконтрольну йому територію.