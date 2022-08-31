Автомобілі місії МАГАТЕ виїхали з Києва до Запорізької АЕС: наскільки небезпечний маршрут

Делегація з 14 осіб перевірить пошкодження та безпеку роботи атомної електростанції. У роботі місії є ризики — російські військові постійно обстрілюють тимчасово окуповане місто Енергодар, де розташована ЗАЕС.

Автоколона фахівців Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прямує з Києва в бік Запорізької АЕС. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на очевидців.

Поки незрозуміло, коли місія МАГАТЕ планує дістатися найбільшої в Європі атомної електростанції, яка зараз контролюється російськими військами, зазначили журналісти.

"ЗАЕС стала одним із осередків війни, Москва та Київ звинувачують одне одного в підриві її безпеки", — вказує Reuters.

Британський телеканал Sky News підтвердив інформацію про переміщення групи МАГАТЕ в бік атомної електростанції. Вони повинні перевірити пошкодження, оцінити безпеку та методи роботи об'єкта.

[ + – ] Місія МАГАТЕ оцінить безпеку та методи роботи Запорізької АЕС

"Є побоювання, що на атомній електростанції може статися витік радіації через бойові дії. Людям, які мешкають поблизу, дали таблетки йоду на випадок аварії", — повідомили журналісти.

Американська газета The New York Times писала, що делегація МАГАТЕ складається з 14 осіб. Російський представник у МАГАТЕ Михайло Ульянов заявив, що його країна сприятиме візиту місії на об'єкт.

Ставник російських окупантів Євген Балицький у спілкуванні з "Інтерфаксом" сказав, що фахівці МАГАТЕ мають пробути на АЕС в Енергодарі Запорізької області за планом один день. Делегація заїде на захоплену територію через Василівку поряд із лінією фронту й одразу вирушить у Енергодар.

"Вони повинні до вечора (31 серпня, — ред.) вже виїхати, у світлий час доби", — сказав бойовик.

Візит групи МАГАТЕ на ЗАЕС — зустріч із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський 30 серпня зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Ґроссі, повідомили в Офісі президента.

Глава держави зауважив існування ризиків інцидентів на АЕС, можливість зриву роботи ядерних реакторів і відключення блоків станції від української енергомережі.

[ + – ] Зеленський наголосив на наявності на станції російської зброї

"На станції є російська зброя. Тож це — світова загроза… Ми довіряємо вашим фахівцям", — наголосив Володимир Зеленський.

Зеленський наголосив на важливості термінової демілітаризації Запорізької атомної електростанції.

"АЕС — не те місце, де має бути розміщена зброя та вибухові речовини. Тільки шляхом демілітаризації станції можна усунути наявні ризики", — сказав він.

Енергодар під обстрілами — наскільки небезпечно їхати на ЗАЕС

Інфраструктура та житлові квартали Енергодара, де розташована ЗАЕС, постійно обстрілюють російські загарбники, сказав "Радіо Свобода" мер міста Дмитро Орлов.

"Обстріли не вщухають ні вдень, ні вночі. Обстрілюють і інфраструктуру міста, і житлові квартали. Є панічні настрої в населення, яке намагається якнайшвидше залишити місто й виїхати на підконтрольну ЗСУ територію. Але окупанти й тут перепони роблять: не випускають", — зазначив. він.

Енергодар залишили близько половини мешканців, але більшість працівників атомної електростанції, за оцінкою його Орлова, залишаються в місті.

Жителі Енергодара та працівники ЗАЕС покладають на візит групи МАГАТЕ великі надії та чекають на правильні висновки за підсумками візиту, додав він.

Фокус докладно описував у статті основні функції та завдання МАГАТЕ. В Україні інспектори МАГАТЕ отримали ширші повноваження, вони перевірять можливе зникнення запасів збагаченого урану та перевірити винних в обстрілах об'єкта.

Нагадаємо, що колишній посол США в Росії Томас Р. Пікерінг запропонував варіанти вирішення проблеми із Запорізькою АЕС. За його словами, можна створити навколо станції 15-кілометрову зону, де ніхто не вестиме бойових дій.

В Офісі президента раніше попереджали про обстріл армії РФ маршруту проходження делегації МАГАТЕ до Запорізької атомної електростанції.