Як убезпечити Запорізьку АЕС: експосол США назвав три головні кроки

Колишній заступник держсекретаря США Томас Р. Пікерінг та експерт із переговорів і посередництва Вільям Юрі у журналі The Hill пропонують демілітаризувати територію навколо станції, а навколо неї не вести жодних бойових дій. Інакше катастрофа спричинить серйозніші наслідки, ніж вибух на ЧАЕС у 1986 році.

Делегація МАГАТЕ відвідає Запорізьку атомну електростанцію, яка останнім часом зазнає обстрілів із боку російських окупантів. Це ставить під загрозу безпеку не лише України, а й усієї Європи, про що пише колишній заступник держсекретаря США та посол у Росії, Індії, Ізраїлю, Організації Об'єднаних Націй Томас Р. Пікерінг та експерт із переговорів і посередництва, письменник, співзасновник Гарвардської школи переговорів Вільям Юрі у виданні The Hill.

У матеріалі сказано, що чорнобильська катастрофа 1986 року торкнулася України, Білорусі, Росії та Швеції, серед інших областей, проте в разі аварії на Запорізькій АЕС наслідки будуть серйознішими. Так, цього разу фактично уражені країни визначатимуться верхніми атмосферними вітровими течіями, але, безсумнівно, враховуватимуть Україну та, ймовірно, західну частину Росії.

"Жодна атомна станція не повинна ставати заручником конфлікту, а потім перетворюватися на фортецю і плацдарм для воєнних дій з метою отримання стратегічної переваги. Тільки в Україні є ще дев'ять ядерних енергетичних реакторів, три з яких знаходяться недалеко від лінії фронту війни з Росією", — написано в статті.

Повідомляється, що необхідні міжнародні дії для вирішення безпосередньої проблеми у Запоріжжі, а також для встановлення норм поводження з атомними електростанціями у зонах потенційних конфліктів. Головною метою має бути припинення всіх дій, що загрожують цілісності та стабільності атомної станції, та гарантування її подальшої безпечної експлуатації в українській електромережі.

Серед необхідних кроків у статті зазначають:

створення навколо станції 15-кілометрової зони, в якій жодна зі сторін не вестиме бойових дій — на суші, у повітрі чи з моря;

моніторинг і патрулювання безпечної зони заводу Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) та спонсорованими ООН миротворчими силами (ОПМ) нейтральних держав, загалом прийнятних для України та Росії;

управління зоною для гарантування подальшої безперешкодної та безпечної експлуатації об'єкту українськими працівниками. Це має враховувати евакуацію всього важкого озброєння, заборонену для польотів зону та відкритий наземний зв'язок із територією, яку контролює Київ. Будь-які залишкові збройні сили мають бути відведені принаймні на два кілометри від периферії заводу.

[ + – ] Пропозиція Томаса Р. Пікерінга

Раніше Фокус писав, що група інспекторів МАГАТЕ їде в Київ і відвідає ЗАЕС найближчими днями. За словами українських дипломатів, у складі групи — 14 міжнародних експертів. Очолює її гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Також нагадаємо, що в Запоріжжі почали видавати йодид калію на випадок витоку радіації на ЗАЕС. МОЗ рекомендує мешканцям населених пунктів, які проживають за 50-кілометрів у зоні від джерела радіації, проводити йодопрофілактику.