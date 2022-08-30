Как обезопасить Запорожскую АЭС: экс-посол США назвал три главных шага

Бывший заместитель госсекретаря США Томас Р. Пикеринг и эксперт по переговорам и посредничеству Уильям Юри в журнале The Hill предлагают демилитаризировать территорию вокруг станции, а вокруг нее не вести никаких боевых действий. Иначе катастрофа повлечет за собой более серьезные последствия, чем взрыв на ЧАЭС в 1986 году.

Делегация МАГАТЭ посетит Запорожскую атомную электростанцию, которая в последнее время подвергается обстрелам со стороны российских оккупантов. Это ставит под угрозу безопасность не только Украины, но и всей Европы, о чем пишет бывший заместитель госсекретаря США и посол в России, Индии, Израиля, Организации Объединенных Наций Томас Р. Пикеринг и эксперт по переговорам и посредничеству, писатель, соучредитель Гарвардской школы переговоров Уильям Юри в издании The Hill.

В материале сказано, что чернобыльская катастрофа 1986 года затронула Украину, Беларусь, Россию и Швецию, среди других областей, однако при аварии на Запорожской АЭС последствия будут более серьезными. Так, на этот раз фактически затронутые страны будут определяться верхними атмосферными ветровыми течениями, но, несомненно, будут включать Украину и, вероятно, западную часть России.

"Ни одна атомная станция не должна становиться заложником конфликта, а затем превращаться в крепость и плацдарм для военных действий с целью получения стратегического преимущества. Только в Украине есть еще девять действующих ядерных энергетических реакторов, три из которых находятся недалеко от линии фронта войны с Россией", — написано в статье.

Сообщается, что необходимы международные действия для решения непосредственной проблемы в Запорожье, а также для установления норм обращения с атомными электростанциями в зонах потенциальных конфликтов. Главной целью должно быть прекращение всех действий, которые угрожают целостности и стабильности атомной станции, и обеспечение ее дальнейшей безопасной эксплуатации в украинской электросети.

Среди необходимых шагов в статье отмечают:

Создание вокруг станции 15-километровой зоны, в которой ни одна из сторон не будет вести боевые действия — на суше, в воздухе или с моря.

Мониторинг и патрулирование безопасной зоны завода Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и спонсируемыми ООН миротворческими силами (ОПМ) нейтральных государств, в целом приемлемых для Украины и России.

Управление зоной для обеспечения дальнейшей беспрепятственной и безопасной эксплуатации объекта украинскими сотрудниками. Это должно включать эвакуацию всего тяжелого вооружения, запретную для полетов зону и открытую наземную связь с территорией, контролируемой Киевом. Любые остаточные вооруженные силы должны быть отведены, по крайней мере, на два километра от периферии завода.

[ + – ] Предложение Томаса Р. Пикеринга

Ранее Фокус писал, что группа инспекторов МАГАТЭ едет в Киев и посетит ЗАЭС в ближайшие дни. По словам украинских дипломатов, в составе группы — 14 международных экспертов. Возглавляет ее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Также напомним, что в Запорожье начали выдавать йодид калия на случай утечки радиации на ЗАЭС. Минздрав рекомендует жителям населенных пунктов, проживающих в 50-километров зоне от источника радиации, проводить йодопрофилактику.