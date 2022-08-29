Группа инспекторов МАГАТЭ едет в Киев и посетит ЗАЭС в ближайшие дни, — МИД

По словам украинских дипломатов, в составе группы — 14 международных экспертов. Возглавляет ее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В понедельник, 29 августа, в Киев прибудет команда инспекторов из Агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ), которая должна посетить захваченную российскими войсками территорию Запорожской АЭС. Об этом сообщил представитель Украинского МИДа Олег Николенко на своей странице в Facebook.

По словам Николенко, МАГАТЭ организовало миссию, которая должна посетить оккупированную ЗАЭС. В ее составе — 14 международных экспертов, а возглавляет группу гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Украинский дипломат отметил, что делегация уже выехала из Вены, а ее прибытие в столице Украины ожидается в понедельник, 29 августа. В ближайшие дни она должна начать работу на ЗАЭС.

Группа экспертов сосредоточится на трех главных задачах:

физическая защита;

ядерная безопасность;

гарантии нераспространения ядерных; материалов.

Представитель МИДа напомнил о высоком уровне угрозы Запорожской АЭС, связанной с тем, что ВС РФ завезли на территорию станции большое количество военной техники и боеприпасов.

Украинские дипломаты надеются, что миссия МАГАТЭ поспособствует демилитаризации АЭС, выводу военных подразделений, техники и работников Росатома с территории станции.

Напомним, что в Молдове запасаются йодидом калия на случай аварии на ЗАЭС. В дальнейшем препараты будут раздавать жителям страны только по решению специальной комиссии.

Ранее Фокус разбирался в том, что делать при аварии на ЗАЭС. Есть мнение, что йодид калия не поможет, а вероятность смерти от вызванного облучением рака щитовидной железы ниже, если сравнивать с побочными эффектами йодида калия.