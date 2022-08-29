Група інспекторів МАГАТЕ їде до Києва і відвідає ЗАЕС найближчими днями, — МЗС

За словами українських дипломатів, у складі групи — 14 міжнародних експертів. Очолює її гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

У понеділок, 29 серпня, до Києва прибуде команда інспекторів з Агентства ООН з атомної енергії (МАГАТЕ), яка має відвідати захоплену російськими військами територію Запорізької АЕС. Про це повідомив представник Українського МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

За словами Ніколенка, МАГАТЕ організувало місію, яка має відвідати окуповану ЗАЕС. У її складі 14 міжнародних експертів, а очолює групу гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Український дипломат зазначив, що делегація вже виїхала з Відня, а її прибуття до столиці України очікується у понеділок, 29 серпня. Найближчими днями вона має розпочати роботу на ЗАЕС.

Група експертів зосередиться на трьох головних завданнях:

фізичний захист;

ядерна безпека;

гарантії нерозповсюдження ядерних; матеріалів.

Представник МЗС нагадав про високий рівень загрози Запорізької АЕС, пов'язаної з тим, що ЗС РФ завезли на територію станції велику кількість військової техніки та боєприпасів.

Українські дипломати сподіваються, що місія МАГАТЕ сприятиме демілітаризації АЕС, висновку військових підрозділів, техніки та працівників Росатому з території станції.

Нагадаємо, що у Молдові запасаються йодидом калію на випадок аварії на ЗАЕС. Надалі препарати будуть роздавати жителям країни лише за рішенням спеціальної комісії.

Раніше Фокус розбирався в тому, що робити у випадку аварії на ЗАЕС. Є думка, що йодид калію не допоможе, а ймовірність смерті від спричиненого опроміненням раку щитовидної залози нижча, ніж якщо порівнювати з побічними ефектами йодиду калію.