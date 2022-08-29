Йодид калия не поможет. Что делать при аварии на ЗАЭС

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Сперва давайте разберемся, какова вообще цель принимать йодид калия? Ровно одна: не дать вашей щитовидной железе набраться радиоактивного изотопа йод-131. Все, больше никакого радиозащитного эффекта он не имеет. Это не Rad-X из фолаута. Для этого есть другие специальные (и более вредные и опасные) препараты, которые вам в аптеке не продадут.

Теперь поговорим о том, откуда берется радиоактивный изотоп йод-131. Йод-131 является одним из продуктов деления урана и плутония, имеет массовую долю 3% среди всех продуктов деления и период полураспада 8 суток. Он осаждается на поверхности, на растениях, траве, эту траву едят коровы, их молоко становится источником ионизирующего излучения и пить его не очень полезно для здоровья.

Может ли йод-131 появиться при выбросе на ЗАЭС?

На ЗАЭС есть два типа объектов, которые могут привести к выбросу радиоактивных материалов: сухое хранилище отработанного ядерного топлива и собственно реакторы ВВЭР-1000/В-320 (6 штук). В сухом хранилище отработанного ядерного топлива йода-131 быть не может, потому что он, как и другие короткоживущие изотопы, там давно распался. Остаются реакторы.

Реакторы типа ВВЭР используют воду и в качестве замедлителя и отражателя нейтронов (без них ядерная реакция не идет), и в качестве охладителя. Эта вода, непосредственно контактирующая с тепловыделяющими сборками, находится в изолированном внутреннем контуре и при нормальной эксплуатации не выходит за его пределы. Тепло от нее через теплообменник передается воде в наружном контуре, которая уже используется для генерации электроэнергии в турбинах. При этом вода во внутреннем контуре находится под высоким давлением, которое не дает ей закипеть. Если вода из внутреннего контура уходит – ядерная реакция останавливается сама по себе.

Худший инцидент, когда-то происходивший с реакторами, работающими по такому принципу, – это авария на АЭС Three Mile Island в 1979 году. Тогда произошел выброс преимущественно радиоактивных изотопов криптона и ксенона, которые не оказали существенного влияния на здоровье живших рядом людей.

Конечно, не исключен сценарий и выброс твердого вещества, например, вследствие взрыва водорода или целенаправленного подрыва активной зоны реактора. Лишь в этом сценарии теоретически возможен выброс йода-131. Во всех остальных принимать йодид калия не только вредно и опасно, но и бессмысленно.

Поэтому не штурмуйте аптеки в поисках препарата йодид калия. Он вам не нужен.

Если выброс произойдет и вы живете в зоне выпадения радиоактивных осадков (полоса примерно 70×10 км с подветренной стороны от станции) и по каким-то причинам не можете эвакуироваться хотя бы на 10 км в направлении поперек ветра, вам пригодятся навыки, полученные в предыдущей серии этого апокалипсиса.

При аварии на ЗАЭС нужно:

Сидеть дома; Закрыть окна, если у вас деревянные оконные рамы – заклеить их и заткнуть щели влажными тряпками; Если очень нужно выйти из дома, то надевайте одноразовую маску и перчатки, которые затем выбрасывайте На улице прикрывайте волосы и носить защитные очки По возвращении домой сразу примите душ сразу, как минимум – тщательно вымойте руки, лицо, шею и уши Верхнюю одежду храните так, чтобы с ней не контактировать. Не употребляйте в пищу свежее молоко, мясо, фрукты и овощи Продукты приобретайте только плотно упакованные и мойте упаковку перед открытием

Эти действия защитят вас гораздо надежнее употребления препарата йодид калия и с гораздо меньшим вредом для здоровья.

Источник