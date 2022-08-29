Йодид калия не поможет. Что делать при аварии на ЗАЭС
"Я смотрю, все уже купили йодид калия и ждут, когда взорвется ЗАЭС. О влиянии йодида калия на здоровье, как и кому его правильно принимать, вам расскажут медики. Скажу лишь, что шансы умереть от вызванного облучением рака щитовидной железы ниже, чем от побочных эффектов препарата йодид калия. Но есть то, что действительно нужно сделать во время аварии на ЗАЭС". Мнение.
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Сперва давайте разберемся, какова вообще цель принимать йодид калия? Ровно одна: не дать вашей щитовидной железе набраться радиоактивного изотопа йод-131. Все, больше никакого радиозащитного эффекта он не имеет. Это не Rad-X из фолаута. Для этого есть другие специальные (и более вредные и опасные) препараты, которые вам в аптеке не продадут.
Теперь поговорим о том, откуда берется радиоактивный изотоп йод-131. Йод-131 является одним из продуктов деления урана и плутония, имеет массовую долю 3% среди всех продуктов деления и период полураспада 8 суток. Он осаждается на поверхности, на растениях, траве, эту траву едят коровы, их молоко становится источником ионизирующего излучения и пить его не очень полезно для здоровья.
Может ли йод-131 появиться при выбросе на ЗАЭС?
На ЗАЭС есть два типа объектов, которые могут привести к выбросу радиоактивных материалов: сухое хранилище отработанного ядерного топлива и собственно реакторы ВВЭР-1000/В-320 (6 штук). В сухом хранилище отработанного ядерного топлива йода-131 быть не может, потому что он, как и другие короткоживущие изотопы, там давно распался. Остаются реакторы.
Реакторы типа ВВЭР используют воду и в качестве замедлителя и отражателя нейтронов (без них ядерная реакция не идет), и в качестве охладителя. Эта вода, непосредственно контактирующая с тепловыделяющими сборками, находится в изолированном внутреннем контуре и при нормальной эксплуатации не выходит за его пределы. Тепло от нее через теплообменник передается воде в наружном контуре, которая уже используется для генерации электроэнергии в турбинах. При этом вода во внутреннем контуре находится под высоким давлением, которое не дает ей закипеть. Если вода из внутреннего контура уходит – ядерная реакция останавливается сама по себе.
Худший инцидент, когда-то происходивший с реакторами, работающими по такому принципу, – это авария на АЭС Three Mile Island в 1979 году. Тогда произошел выброс преимущественно радиоактивных изотопов криптона и ксенона, которые не оказали существенного влияния на здоровье живших рядом людей.
Конечно, не исключен сценарий и выброс твердого вещества, например, вследствие взрыва водорода или целенаправленного подрыва активной зоны реактора. Лишь в этом сценарии теоретически возможен выброс йода-131. Во всех остальных принимать йодид калия не только вредно и опасно, но и бессмысленно.
Поэтому не штурмуйте аптеки в поисках препарата йодид калия. Он вам не нужен.
Если выброс произойдет и вы живете в зоне выпадения радиоактивных осадков (полоса примерно 70×10 км с подветренной стороны от станции) и по каким-то причинам не можете эвакуироваться хотя бы на 10 км в направлении поперек ветра, вам пригодятся навыки, полученные в предыдущей серии этого апокалипсиса.
При аварии на ЗАЭС нужно:
- Сидеть дома;
- Закрыть окна, если у вас деревянные оконные рамы – заклеить их и заткнуть щели влажными тряпками;
- Если очень нужно выйти из дома, то надевайте одноразовую маску и перчатки, которые затем выбрасывайте
- На улице прикрывайте волосы и носить защитные очки
- По возвращении домой сразу примите душ сразу, как минимум – тщательно вымойте руки, лицо, шею и уши
- Верхнюю одежду храните так, чтобы с ней не контактировать.
- Не употребляйте в пищу свежее молоко, мясо, фрукты и овощи
- Продукты приобретайте только плотно упакованные и мойте упаковку перед открытием
Эти действия защитят вас гораздо надежнее употребления препарата йодид калия и с гораздо меньшим вредом для здоровья.