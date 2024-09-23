Без Украины не получается: почему в РФ произошла очередная катастрофа с ракетой "Сармат"

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По сети ходит новость о неудачном испытании россиянами их МБР РС-28 "Сармат". У меня есть кое-что сказать по этому поводу.

1. Я убежден, что PC-28 "Сармат" — это попытка КБ Макеева скопировать Р-36М2 (также известная как 15А18М, PC-20, "Воевода" и SS-18 Satan) разработки КБ "Южное". Р-36М2 — ракета на жидком топливе, компоненты НДМГ+АД. Двигатели для ее первых двух ступеней российской разработки: 4*РД-263/15Д117 химкинского НПО "Энергомаш" (КБ Глушко) на 1-й ступени и РД-0256+РД-0257 воронежского КБ "Химавтоматики" (КБ Косберга) на 2-й ступени. На 3-й ступени Р-36М2 стоял двигатель РД-869 разработки КБ "Южное". Кроме того, сама конструкция ракеты, прежде всего системы подачи топлива, также разработки КБ "Южное".

2. Необходимость копирования вызвана тем, что стоявшие на боевом дежурстве в РФ МБР Р-36М2 ранее обслуживались украинскими специалистами, и после его прекращения пришли в негодное к эксплуатации состояние. Собственные же разработки РФ, базирующиеся на твердотопливных МБР семейства РТ-2ПМ* "Тополь", имеют гораздо меньшую массу ГЧ и несколько меньшую дальность.

3. КБ Макеева раньше делало лишь баллистические ракеты подлодок, поэтому это слегка не их профиль, причем в последний раз это было достаточно давно.

4. 20 апреля 2022 года было проведено первое и последнее успешное испытание якобы МБР РС-28 "Сармат". Проанализировав имеющиеся материалы, я пришел к выводу, что это была МБР Р-36М2, которую им каким-то образом удалось довести до летной годности и запустить.

5. После этого последовало 4 неудачных испытания якобы РС-28 "Сармат". Последнее из них — то, о котором идет речь.

6. Пока не ясно, была ли это попытка пуска или отработка заправки компонентами: установить это можно, проанализировав готовность наземных служб (в частности, службы контроля трассы и служб полигона Кура) по спутниковым снимкам. У меня нет доступа к снимкам этих районов достаточного разрешения.

7. Результат инцидента — взрыв ракеты в ШПУ с полным разрушением последней. Разрушены или значительно повреждены объекты в непосредственной близости от ШПУ. Взрыв вызвал лесной пожар. Следует также ожидать значительного загрязнения местности высокотоксичными компонентами топлива и продуктами их горения.

8. Интересная подробность касается обозначения МБР РС-28 "Сармат", как и других современных российских ракет. РС означает "ракета стратегическая" и является условием Договора об ограничении стратегических вооружений. В СССР эта система обозначений никогда не применялась; вместо этого использовались обозначения Р для жидкотопливных и РТ для твердотопливных ракет, а также индексы ГРАУ. Как я понимаю, эта система обозначений была принята в период, когда фактическое управление РФ осуществлял Евгений Примаков.

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