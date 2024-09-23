Ядерный провал России. Как Кремль опозорился с "Сарматом" и при чем здесь Украина

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Попытки Кремля снова потрясти своей "ядерной елдой" закончились конфузом...

Речь о РС-28 (она же "в миру" — "Сармат"). Новейшая российская ракетная система шахтного базирования стратегического назначения. Недавняя попытка ее "испытать" с "объекта" в районе "Плесецк" закончилась в очередной раз, мягко говоря, "нештатно".

Это главная надежда Кремля на замену еще советских Р-36М (она же "в миру" — "Воевода"), да, это тот самый стратегический ракетный комплекс 15п118М, известный во всем мире по классификации МО США и НАТО, как — SS-18 mod 1,2,3 "Satan", ну или по-русски — "Сатана", который, собственно, и составляет, в настоящее время основу СЯС (стратегических ядерных сил) РФ.

И да, вы правы. "Воеводу" разрабатывали в КБ "Южное", а делали на "Южмаше", в Днепре. Систему управления разрабатывали в Харькове ("Хартрон") — и, соответственно, уже довольно длительное время сервисно не обслуживают, что включает, в частности, "продление сроков эксплуатации комплекса", решение КМУ (2023 года), в реальности — практические работы были прекращены еще раньше.

Ракета "Сатана"

Собственно, именно поэтому россияне очень спешат заменить условно украинскую "Воеводу" собственной ракетной системой "Сармат". В настоящее время история "испытаний" российского "Сармата", скажем так, "репутационно не очень успешная", последняя попытка "понтонуться" с Плесецка, только "усугубила" ее.

Сложив все это воедино, у любого адекватного человека возникнут вопросы к реальному техническому состоянию российских СЯС, по крайней мере к их основной части — ракетам шахтного базирования.

Вы продолжаете считать, что они "случайно" организовали наступление на Покровском (в сторону Днепра) и Харьковском операционных направлениях?

Речь едет о вполне реальных фундаментальных изменениях в глобальном геополитическом положении РФ, где состояние их "ядерного аргумента" — ключевой фактор.

А он, объективно, довольно быстро ухудшается.

"вЯличие" имеет все шансы постепенно протухнуть...

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