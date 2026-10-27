Южная стратегическая оперативная зона: Новопавловское — Великоновоселовское направление

Российское командование сосредотачивает основные усилия на удержании позиций своих передовых частей и подразделений к северу и югу от трассы N-15 Запорожье — Донецк, вдоль реки Вовча, а также вдоль реки Мокрые Ялы, к северу от Великой Новоселки.

По состоянию на вечер 24.10.2026 противнику удалось свести к минимуму темпы продвижения передовых украинских подразделений по этим направлениям. Однако пока ему так и не удалось полностью стабилизировать ситуацию в зоне ответственности своей 29-й ЗВА. Передовые подразделения ВСУ продвигались в тактической зоне на ряде участков.

1. В этом направлении противник действует следующими силами и средствами (ориентировочно):

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29-я общевойсковая армия

36-я отдельная мотострелковая бригада (омсбр)

39-я ОМСБр из состава 68-го армейского корпуса (АК)

Сводная тактическая группа (ТГр) из состава 18-й пулемётно-артиллерийской дивизии (кулад), также входящей в состав 68-го АК

430-й мотострелковый полк (мсп)

200-я артиллерийская бригада (абр)

Возможно присутствие части сил 90-й танковой дивизии (вероятно, подразделений её 6-го танкового полка (ТП) и 228-го МСП)

Также возможно присутствие части сил 120-й дивизии морской пехоты (дмп) Балтийского флота (БФ). Это переформированная бывшая 336-я отдельная бригада морской пехоты (обрмп).

90-я танковая дивизия

6-я, 80-я и 239-я тп (первая из них, вероятно, перегруппировала часть сил в зону ответственности 29-й ЗВА)

228-й и 428-й мсп (первый из них, скорее всего, также перегруппировал свои основные силы в полосу 29-й ЗВА)

400-й самоходный артиллерийский полк (сап)

возможное наличие нескольких подразделений из состава 41-й ЗВА УВ "Центр" в качестве средств усиления

Что касается 120-й ДМП, которая фактически действует на стыке российских 36-й и 29-й ЗВА, то, вероятно, её основные силы развернуты в зоне ответственности первой из них, на Александровском направлении. Присутствие подразделений 90-й тд в зоне ответственности 29-й ЗВА, вероятно, продлится до полной стабилизации ситуации на этом направлении.

Стоит отметить, что в настоящее время часть сектора 90-й танковой дивизии (на северном фланге), вероятно, передана в сектор 41-й ЗВА и занята подразделениями её мотострелковых бригад. Примерно месяц назад в зонах ответственности 51-й ЗВА из УВ "Центр" и 8-й ЗВА УВ "Юг" был зафиксирован ряд подразделений 90-й тд, действовавших в направлении города Дружковка вдоль реки Казенный Торец.

2. Текущая ситуация на этом направлении характеризуется довольно напряжёнными столкновениями в тактической зоне на ряде участков и, соответственно, довольно медленным продвижением передовых украинских подразделений. В частности:

На направлении Новопавловка — Ореховое положение сторон практически не изменилось. ВСУ продолжают удерживать позиции практически на западных окраинах Орехового. Однако на направлении Новопавловка — Дачное передовые украинские подразделения, действовавшие вдоль одноимённой дороги, достигли расстояния 3,3–3,5 км от северо-западных окраин Дачного.

Кроме того, по направлениям Ялта (село) — Дачное и Запорожье (село) — Дачное, ВСУ, действуя от места слияния реки Мокрые Ялы с рекой Вовча, вдоль северного и южного берегов последней, смогли приблизиться на расстояние менее 3 км к селу Дачное.

Вместе с тем российские войска продолжают удерживать ряд позиций в районе села Филия и в лесной местности к юго-западу от него силами отдельных пехотных групп (в направлении Ивановки), обеспечивая их через лес между Дачне и Филией.

Ожесточённые бои продолжаются и к югу от дороги Запорожье — Донецк, где ВСУ, по-видимому, постепенно "оттесняют" оборону противника вдоль реки Мокрые Ялы. Таким образом, действуя в направлениях Запорожье (село) — Перебудова, Поддубное — Перебудова, Мирное — Комар и Воскресенка — Федоровка, передовые украинские подразделения, по-видимому, смогли последовательно вытеснить противника из сел Перебудова, Комар и Федоровка.

В самих этих селах в течение нескольких недель велись довольно ожесточенные бои. Противник оказывал довольно упорное сопротивление, иногда пытаясь контратаковать. Однако на данный момент ему удалось удержать позиции вдоль реки Мокрые Ялы только между Комаром и Федоровкой, а также к востоку от Второй.

Его передовые пехотные группы по-прежнему удерживают несколько домов на северо-восточной окраине Перебудови, в лесу за северо-восточными окраинами Комара и в районе разрушенной фермы к юго-востоку от этого села. В районе Федоровки, вероятно, передовые российские подразделения полностью отошли из села за реку Мокрые Ялы.

К западу от реки Мокрые Ялы, на участке от дороги Запорожье — Донецк до города Великая Новоселка, противник удерживает лишь район Веселое — Новоочеретуватое — Великая Новоселка — Бурлацкое со средней глубиной до 6,4 км.

Кроме того, судя по всему, ВСУ, продолжая активные штурмовые действия по направлениям Шевченко — Бурлацкое, Шевченко — Вольное Поле и Шевченко — Приволье, сумели практически выйти на северные окраины двух последних населенных пунктов. Также они добились тактического результата на направлении Малеевка — Скудное, продвигаясь к юго-западу от села Веселое и приблизившись к селу Скудное на расстояние 3,1 км.

Таким образом, можно утверждать, что в течение отчетного периода (с 12 по 24 октября) передовые украинские подразделения смогли продвинуться на ряде участков (преимущественно к югу от дороги N-15, к западу и востоку от реки Мокрые Ялы) в среднем на 1,5–2 км, а на некоторых из них — до 3,2–3,3 км. Однако этого хватило, чтобы вытеснить противника из целого ряда населенных пунктов к востоку и западу от реки Мокрые Ялы, на участке между вышеупомянутой дорогой и городом Великая Новоселка

3. Что касается дальнейших перспектив развития ситуации в этой области, следует отметить ряд факторов, в частности:

Очевидно, что темпы продвижения передовых украинских подразделений в зоне ответственности российской 29-й ЗВА снизились до минимальных. Особенно к северу от дороги Запорожье — Донецк. Фактически их наступление ограничилось двумя участками к югу от нее — районом села Комар, включая села Перестройка и Федоровка, а также районом села Шевченко и направлением Малеевка — Скудное.

Очевидно, в настоящее время ВСУ должны сделать паузу в своих активных действиях на этом направлении или перегруппировать собственные силы и средства, которыми они ведут наступательные действия в зоне ответственности российской 29-й ЗВА. Во-первых, из-за ограниченного объема этих сил и средств. А во-вторых, из-за необходимости выбрать более узкий участок для применения своих основных усилий. Поскольку украинские войска уже испытывают достаточно очевидные трудности с продолжением наступления на столь обширном по фронту участке, особенно в расходящихся направлениях (ОДНОВРЕМЕННО как в сторону Отрадное, Богатырь, так и в сторону Великой Новоселки). Им явно придётся выбрать из этого что-то одно… если, конечно, у них сохранится желание продолжать это наступление.

Однако положение передовых частей и подразделений российских войск в зоне их 29-й ОА в тактическом смысле по-прежнему выглядит достаточно уязвимым для дальнейших наступательных действий ВСУ. По крайней мере, на двух тактических участках — в районе села Дачное (с учётом того, что украинские подразделения уже находятся возле Горихово, то есть достаточно глубоко ЗА их правым флангом, а также сумели приблизиться к самому Дачному по обоим берегам реки Вовча) и по направлению Шевченко — Бурлацкое (с учётом активных действий ВСУ в сторону Скудное и "Днепроэнергии").

Конечно, все эти соображения станут актуальными лишь при одном условии: если украинское командование всё же решит продолжать наступательные действия в зоне ответственности российской 29-й ЗВА с использованием более или менее значительных сил. Пока что оно не демонстрирует такой готовности.

С оперативной точки зрения, затихающее наступление ВСУ в зоне ответственности российской 29-й ЗВА УВ "Восток", в результате которого им удалось освободить довольно обширный район в западной части Донецкой области (Зеленый Гай — Запорожье (село) — Шевченко — Комышуваха), пока не привело к существенным изменениям. Противник продолжает наступление на левом фланге ОВ "Восток" в общем направлении Гуляйполе — Орехов и в оперативной зоне ОВ "Центр" в сторону Доброполья.

Однако было бы довольно наивно полагать, что это совершенно не повлияло на действия российского командования. В этом смысле ситуация могла бы стать гораздо сложнее для ВСУ, чем та, которая сложилась сейчас. Например, появление российской 120-й дмп на стыке 36-й и 29-й ЗВА явно изначально не было запланировано российским командованием, а стало вынужденной мерой.

Учитывая, что российское командование рассматривает части и соединения морской пехоты как своеобразный "высокомобильный" компонент своих стратегических резервов, появление этого соединения вместо Гуляйпольского направления (вместе с 40-й обрМП) на Александровском направлении было явно незапланированным и произошло, очевидно, именно из-за украинского наступления в районах дислокации российских 36-й и 29-й ЗВА.

В этом смысле следует также отметить перегруппировку части сил 90-й танковой дивизии в зону ответственности 29-й ЗВА. Хотя, очевидно, изначально планировалось перегруппировать ее основные силы на правый фланг УВ "Центр", чтобы радикально усилить наступление на Дружковку. Вместо этого там появились лишь отдельные её подразделения, а значительная часть оказалась именно в зоне ответственности 29-й ЗВА.

Однако следует помнить, что общее оперативное значение украинского наступления по вышеуказанным направлениям может значительно возрасти, но только при условии его успешного продолжения. Если ВСУ смогут приблизиться к Великой Новосельке с северо-запада и одновременно физически пересечь дорогу Гуляйполе — Великая Новоселка более-менее значительными силами (например, на участке от Успеновки до Новоивановки, об этом подробнее в следующем обзоре), тогда командование российского ВК "Восток" просто будет вынуждено развернуть часть сил и средств своей 5-й ЗВА фронтом с запада на север для обеспечения устойчивости её правого фланга. Более того, это может произойти даже независимо от того, хочет оно этого или нет…

А если ВСУ вообще "переоценят свои силы" и начнут отводить фланги своих ударных оперативно-тактических групп "вглубь", то есть в междуречье рек Мокрые Ялы и Янчур (даже ценой отказа от своего гипотетического прорыва к Великой Новоселке), то ситуация во всей оперативной зоне российского ОВ "Восток" в целом начнёт приобретать "особую остроту". Но об этом — чуть позже.

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