Лето под Константиновкой: когда россияне смогут захватить город и двинуться на Дружковку

Несколько слов о дальнейших перспективах на Константиновском направлении.

На данный момент ситуация не выглядит особенно благоприятной для Вооруженных сил Украины. Да, противник в рамках своей оперативной наступательной операции в направлении Славянск–Краматорск, очевидно, сильно задерживается с Константиновкой, а ещё больше — с Дружковкой. Но это вовсе не означает, что он не может "прибавить" темп здесь. В этом смысле существует определенная вероятность появления некоторых ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ сил и средств из состава 41-й или 51-й ОВА ГВ "Центр" в зонах ответственности 8-й ОВА и 3-го АК. Главный вопрос — момент этого появления.

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Российское командование на этом направлении явно действует, руководствуясь своим привычным стремлением "обойти и окружить" остатки Константиновского района обороны Вооруженных сил Украины, и для этого сосредоточено прежде всего на продвижении "по доминирующим" над ним высотам. В этом смысле вклинивание российских штурмовых групп в направлении Новодмитровки — Молочарки и в районе между Долгой Балкой и Константиновкой является весьма красноречивым. Однако темпы продвижения российских войск все же не слишком высоки.

Таким образом, очевидно, что бои за Константиновку продлятся как минимум до конца этого месяца, а, скорее всего, продолжатся и в августе. Только после их завершения российские войска сначала должны "подползти" к Дружковке и попытаться ее штурмовать. В то же время, вероятно, российское командование по-прежнему считает, что для захвата Константиновки УЖЕ выделенных на данный момент сил и средств — вполне достаточно.

Но очевидно, что между этими вышеупомянутыми гипотетическими событиями российское командование должно решить ещё как минимум две важные тактические задачи — ликвидировать украинский тактический выступ в районе Часового Яра и прорваться в район Райского. Без этого наступление и последующий штурм Дружковки просто невозможны.

На мой взгляд, именно "после Константиновки" на Дружковском направлении и могут появиться дополнительные силы и средства из ГВ "Центр". Поскольку российская 8-я ОВА и 3-й АК после Константиновки явно будут достаточно истощены, чтобы самостоятельно выполнять все это без дополнительного подкрепления. Чтобы быстро и с минимальными потерями "подползти" с юга к Дружковке, им понадобится пауза, чтобы укрепиться и перегруппироваться.

Другими словами, чем дольше российские войска будут возится с Константиновкой, тем выше вероятность того, что им все-таки придётся отложить усиление своей ГВ "Юг", чтобы получить возможность прорваться с юга к Славянско-Краматорской агломерации. Более того, в настоящее время и 51-я, и 41-я ОВА (частью сил) достаточно активно задействованы в боевых действиях на Добропольском направлении.

Российское командование стратегического уровня, разумеется, для усиления своих группировок войск, участвующих в Славянско-Краматорской наступательной операции, может также "привлечь" силы из Южной стратегической оперативной зоны (например, несколько бригад 49-й ОВА). Но это может иметь непредсказуемые последствия. Я уже писал ранее, что дальнейшее ослабление российской ГВ "Днепр" может обернуться очень "жестокой шуткой" для российского командования, учитывая те экстремальные события, которые происходят там в его оперативных тылах. И местное российское командование, судя по его действиям, очевидно, очень четко это понимает.

Что касается российских оперативных групп "Север" и "Запад", то очевидно, что они сейчас также "загружены по горло". Первая — попытается прорваться к Золотому Колодцу в Харьковской области со стороны Волчанска и одновременно удержать свои многочисленные "буферные" вклинения в приграничной зоне. А вторая явно "по самую шею" озабочена Купянским и Лиманским направлениями.

Итак, главный вывод относительно Константиновского района обороны Вооруженных сил Украины на данный момент очевиден. Российское командование будет пытаться как можно быстрее "покончить с Константиновкой". Более того, в этом смысле ему придется действовать преимущественно только теми силами и средствами, которые УЖЕ там развернуты.

В то же время следует внимательно отслеживать момент качественного усиления действующих там российских групп войск. Их наступление будет означать начало непосредственной подготовки противника к прямому прорыву вдоль оси Дружковка–Краматорск.

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