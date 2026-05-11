Карт-бланш от отчаяния: что российское командование готовит для наступления на Запорожье

Контекст

Очевидно, что в операционных зонах обеих российских группировок войск (ГВ) "Днепр" и "Восток", наступающих в сторону Запорожья, произошли определенные изменения в концентрации основных усилий их командования. В частности:

Командование российской 58-й общевойсковой армии (ОВА) из состава УВ "Днепр" переместило их на свой правый фланг, в полосу своей 42-й мотострелковой дивизии (мсд), непосредственно в направлении Орехова.

В свою очередь, командование 5-й ЗВА из состава УВ "Восток", очевидно, сосредотачивает свои основные усилия к западу, северо-западу и юго-западу от Гуляйполя, пытаясь добраться до района северо-восточнее Орехова (Омельник — Широкое — Егоровка — Красная Криница), пытаясь наступать основными силами своих передовых подразделений и формирований в его направлении.

То есть можно утверждать, что в действиях российского командования прослеживается достаточно четкая логика. Очевидно, оно так же как и я, пришло к выводу, что дальнейшие попытки провести любое глубокое (оперативное) наступление на Запорожье в рамках всей "летней кампании" БЕЗ ликвидации Ореховского района обороны ВСУ просто лишены элементарного оперативного смысла. Поэтому на данном этапе оно и пытается, прежде всего, решить именно эту проблему.

Суть его решения, вероятно, заключается в глубоком охвате с востока Орехова силами частей и соединений 58-й и 5-й ЗВА на их смежном фланге, где также действуют подразделения и части 76-й десантно-штурмовой дивизии (дшд) "вдв рф", 40-й отдельной бригады морской пехоты (обрмп) и ряда частей и подразделений 35-й ЗВА УВ "Восток". И, вероятно, в ближайшее время противник, в рамках этого решения попытается начать активные наступательные действия на запад от Орехова, в направлении Нестерянки — Новоандреевки и далее в направлении Новопавловки.

Иными словами, российское командование в оперативном смысле стремится "свернуть" всю систему обороны ВСУ на юго-восток от Запорожья (и прежде всего в районе Орехова), чтобы получить возможность продвинуться к этому областному центру на максимально широком фронте, примерно силами (войсками) как минимум трех общевойсковых армий (ОВА).

Очевидно, что для концентрации максимально возможных сил в вышеупомянутых направлениях командование обеих российских армий предпринимает ряд шагов. В частности:

В полосе 58-й ЗВА ее командование, очевидно, постепенно перетаскивает свои оперативные резервы с левого фланга (из полосы 19-й мсд) на правый фланг (42-я мсд)

В свою очередь, командование 5-й ЗВА частью ее сил пытается прикрыть свой правый, северный фланг ("стык" с 36-й ЗВА, район Доброполья и восточнее него), одновременно концентрируя свои оперативные резервы и средства усиления на своем левом фланге (район Гуляйполя).

Текущая ситуация

Очевидно, что без завершения оперативной перегруппировки части его сил и средств, а также определенного количества средств усиления, в полосах обеих этих армий, противник вряд ли начнет (продолжит) введение в бой на этих направлениях большей части своих резервов. Однако это совсем не мешает ему пытаться выполнить текущие тактические задачи силами уже развернутых частей и соединений из их состава, в частности:

В направлении Степногорск — Каменское, в полосе 19-й мсд 58-й ЗВА, ее передовые подразделения (вероятно, усиленные несколькими подразделениями 47-й мсд 18-й ЗВА), очевидно, пытаются удержать свои позиции в районе Приморского и Степногорска, чтобы предотвратить дальнейшее свое отступление к реке Янчекрак. Ведь за последние несколько недель ВСУ достаточно активно ведут контратаки в районе Приморского, Степногорска и даже в направлении Плавней, где они сумели почти полностью вытеснить противника из Приморского (вероятно, российские подразделения еще имеют несколько позиций к югу от Покровской улицы), в ряде районов центральной части Степногорска и ликвидировать почти все мелкие пехотные группы противника к юго-востоку от Степногорска.

Ситуацию для противника также усложняет тот факт, что ВСУ продолжают удерживать ряд позиций к востоку и юго-востоку от Каменского (на реке Янчекрак, к северу от Лобково и Степное), и поэтому имеют возможность вести огонь по крайней мере с одного фланга по боевым порядкам российских подразделений, действующих к северу от Каменского, вдоль Днепра.

В свою очередь, противник, скажем так, "выказал", проводя несколько достаточно активных атакующих\штурмовых действий с рубежа Степное — Щербаки, свое острое желание продвинуться в северном направлении, то есть в направлении Павловки и Новояковлевки. Или, точнее, восстановить свое положение в тех районах, которое существовало ранее.

В районе Степного противник смог продвинуться вдоль посадки на несколько сотен метров к западу от улицы Мира, достичь такого же масштаба продвижения на северо-западе Малых Щербаков и "инфильтрировать" несколько небольших пехотных групп к северу от Щербаков на глубину до 1 км.

Кроме того, в этом смысле стоит отметить наличие нескольких заблокированных малых пехотных групп противника, окопавшихся восточнее Павловки и северо-западнее Новоандреевки (очевидно, их численность не превышает 5-6 "тел"). Похоже, они еще живы...

Усилия российского командования в районе самого Орехова выглядят гораздо более красноречиво. Итак, к северо-западу от Нестерянки, вероятно, несколько российских штурмовых групп смогли продвинуться на север параллельными посадками на расстояние в 1,5-1,6 км, а к югу от Новоандреевки сделали несколько достаточно акцентированных попыток прорваться (проникнуть) к ее южным окраинам.

Кроме того, упорные бои шли в районе Малой Токмачки и Новоданиловки. Информация оттуда поступает довольно противоречивая. С одной стороны, несколько российских "источников" сразу утверждают о неком "освобождении" Малой Токмачки (и даже умудряются поздравлять друг друга с этим "важным событием"), другие более осторожны (говорят лишь о "частичном контроле" над селом).

А по моей информации, противник пока присутствует в Малой Токмачке (да и то, в виде периодической фиксации только отдельных российских в\сл) только в нескольких домах в юго-восточной части села. Более того, информация о российском "частичном" присутствии в районе местной железнодорожной станции и в кварталах, прилегающих к реке Конка, также, скажем так, вызывает достаточно существенное недоверие.

В свою очередь, в районе к юго-востоку от Новоданиловки ВСУ, очевидно, в определенной степени смогли "минимизировать" площадь участка местности в районе Успеновской балки, где окопались остатки российских штурмовых групп, которые ранее пытались добраться со стороны Работино к авторазвязке к югу от села.

С другой стороны, восточнее и северо-восточнее самого Орехова, на участке от Луговского до Прилуков, противник (подразделения из состава частей и соединений российских 5-й ЗВА, 35-й ЗВА, 76-й дшд, 40-й обрмп) продолжают упорно "таранить" (или, точнее, "фрагментировать") систему обороны ВСУ.

Очевидно, не имея возможности, по ряду причин (в том числе из-за активного использования ВСУ БПЛА тактической зоны) действовать сгруппированными, более или менее крупными передовыми подразделениями в единых боевых порядках, его командование стремится полностью использовать недостаток личного состава в передовых частях и подразделениях ВСУ (и соответственно, наличие в их боевых порядках многочисленных слабо защищенных "межпозиционных промежутков"), постоянно наращивая интенсивность "инфильтрационных" действий собственных небольших пехотных (штурмовых) групп.

Действуя именно таким образом, российское командование смогло достичь в полосе своей 5-й ЗВА достаточно ЧИСЛЕННЫХ "проникновений" малых пехотных (штурмовых) групп в боевые порядки передовых частей и подразделений ВСУ, причем одновременно в нескольких районах и направлениях, и достаточно глубоких в тактическом смысле. Например, отдельные российские пехотные группы уже зафиксированы в районах Воздвижевки, Верхней Терсы, юго-западнее Горького, в Гуляйпольском и даже западнее него, в районе Чаривного.

В свою очередь, ВСУ на юго-запад, запад и северо-запад от Гуляйполя, а также даже в районе самого Гуляйполя, продолжают удерживать ряд позиций, которые в результате активных наступательных действий противника были или изолированы в районах, формально контролируемых ими, или оказались в глубине боевых порядков передовых частей и подразделений противника.

Вследствие этого возникла ситуация, когда в полосе шириной 15-16 км сформировалась соответствующая зона, которая простиралась от района Прилуки до Луговского и является достаточно неравномерно разделенной формальной ЛБЗ, сплошь и рядом перемешанных боевых порядков обеих сторон.

Сейчас обе стороны вынуждены регулярно проводить своеобразные "очаговые" и поисково-рейдовые действия в тактической зоне собственными малыми пехотными группами (включая собственный тактический тыл), для того, чтобы поддерживать единство и устойчивость своего фронта, хотя бы на минимальном уровне. Кроме того, обе стороны достаточно активно используют тактические БПЛА для поддержки и обеспечения собственных штурмовых групп и малых пехотных подразделений такого типа...

Однако в оперативно-тактическом смысле следует отметить, что продвижение основных сил передовых частей и соединений российских войск в этом направлении по общей "дирекции" Гуляйполе — Омельник, если не остановилось то приобрело, очень и очень минимальные темпы. Даже ближайшую свою задачу российская 5-я ЗВА, а также средства ее усиления и взаимодействующие с ней формирования (выход основными силами на рубеж Верхняя Терса — Гуляйпольское), очевидно, пока не выполнили.

Наличие ряда мелких пехотных групп противника в районе Верхней Терсы, Горького и Гуляйпольского, очевидно, не может считаться ее выполнением (или достижением). Поскольку основные силы передовых частей и подразделений 5-й ЗВА и средств ее усиления продолжают действовать (располагаться) по рубежам Луговское — Мирное, Гуляйполе — Варваровка. Более того, противник не может прорваться (продвинуться) на этом направлении своими основными силами, даже на тактическую глубину, по меньшей мере 3 недели.

На самом деле командование российской 5-й ЗВА и подразделений, действующих в ее полосе (включая 35-ю ЗВА, ряд частей и подразделений 76-й дшд и 40-й обрмп), которые в большинстве случаев действовали исключительно малыми пехотными (штурмовыми) группами, стали своеобразными "заложниками" собственной тактики распыленного "проникновения". Когда, не имея возможности сосредоточить основные силы своих передовых частей и подразделений для значительного, пусть даже в тактическом смысле, одновременного наступления (продвижения), они вынуждены ограничиться действиями исключительно чрезвычайно малых пехотных (штурмовых) групп, фактически собственноручно уменьшая общий темп продвижения своих войск или до минимума, или даже до нуля.

Во всей полосе российской 36-й ЗВА и на ее правом фланге, рядом с 29-й ЗВА, в частности, после введения в бой подразделений 120-й дивизии морской пехоты (дмп), российское командование, очевидно, сумело таки остановить дальнейшее продвижение передовых подразделений ВСУ в направлении Успеновки, Темировки и в целом в сторону дороги Гуляйполе-Великая Новоселка. Однако, вместе с тем, ему так и не удалось восстановить общее положение собственных войск, которое существовало до начала украинских контратак на этом направлении.

С этой целью противник совершил ряд настойчивых атак/штурмовых действий в направлениях Рыбное — Злагода, к северу от Новогригорьевки в направлении Вербового и в районе Березового, которое ему таки удалось удержать ранее в результате многодневных боев. В этом смысле противнику удалось достичь лишь нескольких небольших тактических уклонений. Максимальным из них стало "проникновение" его штурмовых групп к северу от Новогригорьевки на глубину 1,8-2 км в направлении Вербоево.

В свою очередь, ВСУ продолжают удерживать позиции, которые они ранее достигли в районе Красногорска, Новониколаевки и Тернового, а также к северо-западу от Новогригорьевки.

Перспективы

Что касается меня, то в этом смысле могу сделать несколько глубоко субъективных выводов, в частности:

Российское командование, очевидно, пришло к тому же выводу, что и я, но немного раньше него. А именно — наступать на Запорожье, не решив предварительно для себя "проблему" Орехова, равносильно оперативной глупости с их стороны. Согласно этому выводу, российское командование, на данном этапе, начало действовать именно в таком ключе — прежде всего, пытается "нейтрализовать" Ореховский район обороны ВСУ.

Однако следует понимать, что командование российских УВ "Днепр" и "Восток" смогут непосредственно и "плотно" начать сам процесс штурма и захвата Орехова только после нескольких этапов, а именно — завершения перегруппировки уже развернутых сил и средств в полосах соответствующих армий (надо перестроить оперативное построение войск), их значительного усиления дополнительными силами (прежде всего теми, что можно было бы использовать для "наращивания усилий" после "прогрызания" обороны ВСУ на тактическом уровне), ну, а также предварительный выход частей и соединений 58-й и 5-й ЗВА на рубежи, удобные для штурма и взятия Орехова (прежде всего в смысле его флангового охвата и способности влиять на коммуникации всего Ореховского района обороны ВСУ).

Что касается "общих планов на лето" относительно Запорожского направления, то вполне возможно констатировать, что российское командование не может не понимать еще несколько вещей. А именно:

"Бои за Орехов" (даже если они закончатся успешно для российского командования) займут у него достаточно существенное ВРЕМЯ. А это значит, что сам выход на ближние подступы к Запорожью рискует банально НЕ вписаться в летнюю кампанию "по графику" (учитывая еще и тот факт, что после боев за Орехов, российское командование явно будет нуждаться в оперативной паузе в активных действиях для пополнения и восстановления боеспособности собственных войск). Иными словами, на Запорожском направлении они УЖЕ значительно отстают от оптимальных для себя временных графиков.

Объем и состояние СТРАТЕГИЧЕСКИХ резервов российского командования, очевидно, таковы, что они вынуждают его проводить гипотетическую "большую" летнюю наступательную операцию только на одном оперативно-стратегическом направлении, а не на двух одновременно. Славянско-Краматорский в этом плане, хотя и выглядит более амбициозным в своем "структурном" построении (особенно, по объему необходимых сил и средств), но по другим параметрам, по сравнению с Запорожьем, он — привлекательнее (особенно с точки зрения возможных результатов и их влияния на общий/стратегический ход войны), хотя, стоит отметить, что даже там российское командование явно отстает от удобного для себя графика.

Попытка наступать в более-менее значительном масштабе "и здесь, и там" (то есть одновременно, как в Южной, так и в Восточной операционных (оперативно-стратегических) зонах или, пусть, с небольшой задержкой), фактически приведет к распылению усилий и резервов.

А еще с точки зрения степени и уровня возможного влияния на общую оперативно-стратегическую ситуацию, гипотетическая наступательная операция российского командования на Орехово-Запорожье явно не сравнится с подобной операцией в сторону Славянска-Краматорска.

"Сточить" наиболее боеспособные силы УВ "Днепр" и "Восток" в боях за Орехов, чтобы потом добраться до ближних подступов к Запорожью и остановиться перед ним (потому что, очевидно, в таком случае, их явно будет недостаточно для штурма этого города "с ходу", особенно, в случае с форсированием Днепра)? Как по мне — ну очень сомнительная перспектива.

В то же время — захват Славянско-Краматорской агломерации может открыть для российского командования перспективу "возвращения к Изюму", а затем — выхода "на окраины Харькова". Не говоря уже о том, что в этом случае Павлоградское направление (а затем и Днепра) также могут быть "открыты" противником достаточно быстро.

Поэтому я полностью признаю, что командование российского УВ "Днепр" (в виде своего командующего генерал-полковника "Михаила Теплинского", который также одновременно является командующим всех российских воздушно-десантных войск) для проведения каких-либо масштабных наступательных операций "в направлении Запорожья", при очевидной и активной поддержке УВ "Восток" (в рамках всей летней кампании), вполне возможно получит от своего гш некий "карт-бланш". Однако при этом ему явно придется в этом деле обходиться преимущественно "собственными силами" (т.е. наиболее боеспособными общевойсковыми частями и соединениями УВ "Днепр" + части и соединения российских воздушно-десантных войск, стянутыми в операционную зону УВ "Днепр").

В этом смысле перемещение 106-й воздушно-десантной дивизии (пдд) российских "пдв" с Сумского направления на Приднепровское является очень показательным. Для тех, кто забыл, напомню, что под непосредственным руководством командующего УВ "Днепр" (и одновременно командующего "воздушно-десантных войск российской федерации"), генерала "теплинского", УЖЕ находятся основные силы по меньшей мере трех соединений "воздушно-десантных войск" ри-фы (7-я, 76-я и 104-я дшд, из которых по меньшей мере две — 7-я и 76-я дшд УЖЕ действуют (развернуты) в направлении Орехова — Запорожье). Вполне возможно, что 106-я воздушно-десантная дивизия заменит 104-ю десантно-штурмовую дивизию на Приднепровском направлении, а та, впоследствии, также "всплывет" именно на Запорожском направлении.

